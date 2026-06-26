Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη παρέδωσε στη μητέρα του ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Σε μια συγκινητική τελετή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς παρέδωσε σήμερα (26.06.2026) το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων στη μητέρα του Μαρία.

Κατά την υποδοχή της στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Μαργαρίτης Σχοινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της Πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και την οικογένειά του.

Επιπλέον, κατά τη συνάντηση εξέφρασε, επίσης, την ευχή η υπόθεσή του να αποτελέσει το τελευταίο περιστατικό που συνδέεται με ανάλογες συμπεριφορές.

Το πτυχίο είχε παραδοθεί στον υπουργό την περασμένη Τετάρτη, κατά την διάρκεια τελετής στις εγκαταστάσεις της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, όπου φοιτούσε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης.

Στη σημερινή συνάντηση παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο βουλευτής Ρεθύμνου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι οποίοι διατηρούν μακρόχρονη φιλική σχέση με την οικογένεια Γιακουμάκη.