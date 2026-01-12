Το πλοίο Express Skopelitis «παλεύει» με τα κύματα και τους θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο – Εντυπωσιακό βίντεο

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την μεγάλη δυσκολία στον απόπλου, λόγω ισχυρών ανέμων που φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ, κάποια πλοία κατάφεραν να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας με προορισμό το νησιά του Αιγαίου.

Ανάμεσα σε αυτά τα πλοία είναι και ο «Express Skopelitis», ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να «χορεύει» στα κύματα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κι όμως, ο Σκοπελίτης συνεχίζει απτόητος το καθημερινό του δρομολόγιο, όπως κάνει εδώ και δεκαετίες.

Σε συνθήκες που άλλα δρομολόγια ακυρώνονται, το Express Skopelitis κατάφερε να βγει στο Αιγαίο. Το βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα είναι άκρως εντυπωσιακό.

Προβλήματα στα λιμάνια

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη θάλασσα, οι οποίοι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φθάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν κυρίως τις συνδέσεις με τα νησιά των Βορείων Σποράδων, δημιουργώντας αναστάτωση σε επιβάτες και επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί έντασης 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα φθάνουν τα 7 και πρόσκαιρα τοπικά στα βορειοανατολικά τα 8 μποφόρ. Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, συστήνεται στους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να μεριμνήσουν για την ασφαλή πρόσδεσή τους, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Παράλληλα, οι χειμερινοί κολυμβητές καλούνται να αποφύγουν τη λήψη θαλάσσιου λουτρού όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στη θάλασσα κατά το χρόνο ισχύος του δελτίου. Σε ετοιμότητα βρίσκονται επίσης ενώσεις ρυμουλκών πλοίων και εθελοντικές οργανώσεις, προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση περιστατικού. Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου στα τηλέφωνα 24213-53862 και 108.