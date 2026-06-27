Το πλοίο Κίσσαμος με 1.246 επιβάτες προσάραξε κοντά στη Μήλο μετά από μπλακ άουτ

Στιγμές αγωνίας πέρασαν οι επιβάτες του πλοίου Κίσσαμος το οποίο προσάραξε σε αβαθή κοντά στη Μήλο μετά από αιφνιδιαστικό μπλακ άουτ.

Το πλοίο Κίσσαμος εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα και επέβαιναν σε αυτό 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος όταν προσάραξε στα αβαθή στις 3.10 τα ξημερώματα του Σαββάτου

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου.

Να σημειωθεί ότι στο σημείο της προσάραξης έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος, καθώς και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτούνταν.

Οι λιμενικές αρχές προχωρούν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και η επακόλουθη προσάραξη, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους στο πλοίο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.

Η ανακοίνωση της ANEK Lines αναφέρει…

Η ANEK Lines ενημερώνει ότι σήμερα 27 Ιουνίου 2026 στις 03:10, το πλοίο Κίσσαμος το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Χανιά παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου.

Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα μηχανοστασίου.

Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο ασφαλώς και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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