Το Κατάκολο εκπέμπει SOS από την κακοκαιρία: Ο βράχος 40 τόνων συνεχίζει να απειλεί σπίτια – Δεν έχουν τέλος οι κατολισθήσεις

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το Κατάκολο μετά το πρόσφατο πέρασμα της κακοκαιρίας. Η περιοχή παραμένει και σήμερα (14.02.2026) για 2η ημέρα, σε κατάσταση συναγερμού με τον βράχο να απειλεί ακόμη σπίτια. Δεκάδες κατολισθήσεις, πλημμύρες και πτώσεις δέντρων έχουν καταγραφεί, ενώ έχει κλείσει και κεντρικός δρόμος.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο σημείο όπου βράχος 40 τόνων έπεσε από το βουνό και πλέον «ισορροπεί» στην πλαγιά, απειλώντας τουλάχιστον 10 σπίτια και επιχειρήσεις. Τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται στο Κατάκολο και σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους για την απομάκρυνσή του.

Οι συνεχείς και έντονες βροχές έχουν μετατρέψει το αργιλώδες έδαφος σε παγίδα. Το νερό έχει διαποτίσει το υπέδαφος, προκαλώντας λασπορροές και κατολισθήσεις. Πεύκα ξεριζώνονται ξαφνικά και κομμάτια γης παρασύρονται μαζί με ρίζες και κορμούς.

Την Παρασκευή μάλιστα, ένα μεγάλο πεύκο έπεσε στην οροφή σπιτιού προκαλώντας του τεράστιες ζημιές.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, Βασίλης Παναγόπουλος, περιγράφει μια εικόνα εξαιρετικά ανησυχητική.

«Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει τον κορεσμό του εδάφους. Το συγκεκριμένο βουνό είναι αργιλώδες και παρουσιάζει λασπορροές και κατολισθήσεις. Ο βράχος που έχει αποκολληθεί υπολογίζεται περίπου στους 40 τόνους και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια προσωρινή ισορροπία. Αν συνεχιστεί η κακοκαιρία, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αποσταθεροποιηθεί και να καταλήξει μέχρι τη θάλασσα, παρασύροντας ό,τι βρεθεί στην πορεία του», επισημαίνει.

Όπως εξηγεί, περίπου 10 σπίτια που βρίσκονται στην ευθεία του, εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ παράλληλα σταμάτησε και η κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο στο συγκεκριμένο σημείο.

«Δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε άμεσα στο σημείο, γιατί οποιαδήποτε παρέμβαση μπορεί να διαταράξει την ισορροπία του βράχου και να προκαλέσει άμεση κατάρρευση. Περιμένουμε βελτίωση του καιρού για να προχωρήσουμε σε ελεγχόμενη θραύση. Χρειάζεται όμως στήριξη από την Πολιτεία, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει ούτε την απαιτούμενη τεχνογνωσία ούτε τους οικονομικούς πόρους για τέτοιου μεγέθους παρεμβάσεις», τονίζει ο κ. Παναγόπουλος.