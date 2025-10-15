Το Κέντρο Υγείας Αθήνας πλημμύρισε, έπεσαν κομμάτια από την οροφή και έμεινε χωρίς ρεύμα

Κλειστό έμεινε για αρκετές ώρες το πρωί της Τρίτης (14/10/2025) το Κέντρο Υγείας της Αθήνας, στην οδό Ακαδημίας 58, εξαιτίας κάποιων χαλασμένων σωληνώσεων, με αποτέλεσμα οι ασθενείς που έφταναν για εξετάσεις ή ραντεβού, να φεύγουν άπραγοι.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του iatropedia.gr, το πρόβλημα στο Κέντρο Υγείας Αθήνας προέκυψε όταν έσπασαν οι πεπαλαιωμένες σωληνώσεις στο εσωτερικό του κτηρίου, προκαλώντας εκτεταμένη πλημμύρα σε αρκετούς χώρους του Κέντρου.

Το νερό στη συνέχεια προκάλεσε σοβαρό βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα να πέσει το ρεύμα σε όλο το κτήριο.

Η κατάσταση έγινε ακόμα χειρότερη όταν κομμάτια από την οροφή στην κεντρική είσοδο άρχισαν να αποκολλώνται και να πέφτουν, γεγονός που ανάγκασε τη διοίκηση να διακόψει κάθε λειτουργία για λόγους ασφάλειας προσωπικού και πολιτών.

Οι ασθενείς που προσέρχονταν εκείνη την ώρα, ενημερώνονταν ότι το Κέντρο δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει και απομακρύνονταν.

Κέντρο Υγείας Αθήνας: Συνεργεία αποκατέστησαν τη βλάβη

Τεχνικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να εντοπίσουν τη βλάβη και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Όπως αναφέρουν πηγές στο iatropedia.gr, το ρεύμα αποκαταστάθηκε μετά από αρκετές ώρες, αλλά εντός της ημέρας, ενώ έγιναν έλεγχοι στα σημεία όπου σημειώθηκαν οι διαρροές για να αποφευχθεί νέα ζημιά.

Το περιστατικό ανέδειξε για μία ακόμη φορά τα προβλήματα συντήρησης που αντιμετωπίζουν αρκετές δημόσιες δομές υγείας στο κέντρο της Αθήνας, με το προσωπικό να εκφράζει αγανάκτηση για τις κακές κτιριακές υποδομές και την έλλειψη τεχνικής υποστήριξης.

Το Κέντρο Υγείας Αθήνας σήμερα λειτουργεί κανονικά.

