Το Ελληνικό FBI «ξήλωσε» κύκλωμα που εκμεταλλεόταν αλλοδαπούς εργάτες γης – Φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση

Οι φωτογραφίες και το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ελληνικό FBI από την επιχείρηση εξάθρωσης κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες γης είναι ενδεικτικές των συνθηκών που ζούσαν τα θύματα.

Οι εργάτες ζούσαν σε τρώγλες – σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος άσπαζαν όλο το μεροκάματο από τους εργάτες και τους «πέταγαν» ένα πιάτο φαγητό.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, κυρίως από Πακιστάν και Μπαγκλαντές, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν πάνω από 100 αλλοδαπούς από Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και άλλων εθνικοτήτων.

Τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν σχεδόν όλο το μεροκάματο του κάθε εργάτη, που έδιναν οι εργοδότες, με αιτιολογία ότι τους έδιναν ένα πιάτο φαγητό, κατάλυμα-τρώγλη για τη διαμονή τους, ρούχα και νερό.



Ανάμεσα στους δράστες ήταν και μια γυναίκα από το Νεπάλ, που εντόπιζε υποψήφια θύματα.

Τα μέλη του κυκλώματος προσέλκυαν τα θύματά τους με τη θέαση ψεύτικων βίντεο στο ΤikTok, που απεικόνιζαν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και διαμονή σε ωραία καταλύματα.