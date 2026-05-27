Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Για τέταρτη συνεχή χρονιά επιστρέφει το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball, η πρωτοβουλία της ΔΕΗ με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), με στόχο να μετατρέψει κεντρικά σημεία πόλεων σε ζωντανά γήπεδα, δίνοντας χώρο στην ενέργεια του αθλητισμού και τη δυναμική του 3×3 και συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξωστρέφεια και τη διάδοση του αθλήματος.

Παράλληλα, η ΔΕΗ ενισχύει τη συνεργασία της με την ΕΟΚ στηρίζοντας τις Εθνικές Ομάδες 3×3 ανδρών και γυναικών, ενώ, δημιουργείται φέτος για πρώτη φορά η επαγγελματική ομάδα ΔΕΗ Team Athina, με στόχο την ανάπτυξη του ελληνικού 3×3 και την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή του αθλήματος.

Με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game, η ΔΕΗ ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση, την ένταξη της νέας γενιάς στον αθλητισμό και την επαφή με το σύγχρονο, δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος, δήλωσε: «Η επέκταση της κοινής πορείας μας με τη ΔΕΗ δίνει νέα ενέργεια στο όραμά μας για την ανάπτυξη του 3×3 σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από αυτή τη στρατηγική σύμπραξη, το άθλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχυρότερη παρουσία στη νέα γενιά. Με τη σταθερή στήριξη της ΔΕΗ, το 3×3 εξελίσσεται σε έναν θεσμό με πανελλαδική απήχηση και ισχυρή δυναμική για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό».

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Στη ΔΕΗ χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνεχίζουμε για τέταρτη συνεχή χρονιά τη συνεργασία μας με την ΕΟΚ συμβάλλοντας από κοινού στην ανάπτυξη του 3×3 στην Ελλάδα. Μέσα από το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball, το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ, καθώς και τη στήριξη της ΔΕΗ στις Εθνικές Ομάδες 3×3 ανδρών και γυναικών και τη ΔΕΗ Team Athina, η ΔΕΗ φέρνει την ενέργεια του αθλητισμού πιο κοντά στη νέα γενιά και συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω διάδοση και τη δυναμική ανάπτυξη του 3×3».

Νέοι προορισμοί και ακόμη περισσότερη δράση για το 2026

Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, το τουρνουά ΔΕΗ 3×3 Street Basketball θα ταξιδέψει συνολικά σε 6 πόλεις, μετατρέποντας κεντρικά σημεία πόλεων σε ζωντανά γήπεδα, γεμάτα παλμό, ενέργεια και αγωνιστικό πνεύμα. Το πρώτο τζάμπολ του ΔΕΗ 3×3 Street Basketball για το 2026 θα δοθεί στη Θεσσαλονίκη στις 30-31 Μαΐου, ενώ, ο αγώνας θα συνεχιστεί στο Ναύπλιο στις 13 -14 Ιουνίου, στην Ξάνθη στις 27-28 Ιουνίου, στο Κιάτο στις 10-12 Ιουλίου και στη Ρόδο στις 18-19 Ιουλίου. Η φετινή διοργάνωση του ΔΕΗ 3×3 Street Basketball θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου.

Οι Εθνικές Ομάδες 3×3 και η ΔΕΗ Team Athina στο διεθνές προσκήνιο με τη στήριξη της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ επενδύει στην ανάπτυξη του ελληνικού 3×3 μέσα από τη στήριξη των Εθνικών Ομάδων 3×3 ανδρών και γυναικών U21, U23 και Open (23+). Βασικός στόχος των Εθνικών Ομάδων 3×3 είναι η συνεχής βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA, με τελικό ορόσημο την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028.

Παράλληλα, η ΔΕΗ στηρίζει και την ΔΕΗ Team Athina, την επαγγελματική ομάδα 3×3 ανδρών και γυναικών που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά φέτος, με σκοπό να αποτελέσει τη βάση της Εθνικής Ομάδας 3×3. Η ΔΕΗ Team Athina θα ανακοινωθεί επίσημα στην έναρξη του φετινού ΔΕΗ 3×3 Street Basketball στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση, ενώ πρόκειται να αγωνιστεί και σε επόμενες διοργανώσεις ΔΕΗ 3×3 Street Basketball μέσα στο καλοκαίρι.

Μέσα από την στήριξη των Εθνικών Ομάδων 3×3 και της ΔΕΗ Team Athina, η ΔΕΗ συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ελληνικού 3×3, στην ενίσχυση νέων αθλητών και αθλητριών και στην περαιτέρω καθιέρωση της χώρας στη διεθνή σκηνή του αθλήματος.

3×3 Schools powered by ΔΕΗ: Φέρνοντας το 3×3 σε κάθε σχολικό προαύλιο

Πέρα από το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball, η ΔΕΗ και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) συνεχίζουν για τέταρτη συνεχή χρονιά την πρωτοβουλία 3×3 Schools powered by ΔΕΗ, συστήνοντας το συναρπαστικό Ολυμπιακό άθλημα του 3×3 σε χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα.

Στα πλαίσια τη δράσης, η ΔΕΗ με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ταξιδεύουν για το 2026 σε είκοσι πόλεις της Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου να γνωρίσουν το μπάσκετ, να αναπτύξουν το πνεύμα του υγιούς αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας και να αποκομίσουν πολύτιμα οφέλη για τη σωματική, ψυχική και κοινωνική τους διάπλαση. Η πρώτη φάση του ΔΕΗ 3×3 Schools powered by ΔΕΗ για τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε πρόσφατα, περνώντας από το Γύθειο, την Αρεόπολη, τη Σαλαμίνα, την Κυπαρισσία, τα Φιλιατρά, τη Ρόδο, την Κηφισιά (Πολιτεία), την Κοζάνη, την Τζια και την Ηλιούπολη, μετατρέποντας τα σχολικά προαύλια σε χώρους άθλησης, συμμετοχής και παιχνιδιού.

3×3: από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 3×3 αποτελεί το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Νικήτρια είναι η ομάδα που προηγείται όταν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού ή όποια φτάσει πρώτη στους 21 πόντους.

Το 3×3 ανεβαίνει συνεχώς, όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των αθλητών, των σωματείων, του ευρύτερου αθλητικού κοινού, όσο και από την άνοδο της χώρας και των εθνικών μας ομάδων στην κατάταξη της FIBΑ. Ενδεικτική της δυναμικής που αποκτά η Ελλάδα στο 3×3 είναι η ανάληψη του FIBA 3×3 Europe Cup 2027 από την Αθήνα. Από τις 16 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, η Πλατεία Συντάγματος θα φιλοξενήσει τις κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης σε ένα σκηνικό με φόντο την Ακρόπολη, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας σε σημείο συνάντησης για τους φίλους του μπάσκετ από όλη την Ευρώπη.

