Το βράδυ της Τετάρτης η μεγαλύτερη υπερπανσέληνος της χρονιάς – Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα κάνει την εμφάνισή του το βράδυ της Τετάρτης (05.11.2025). Ο λόγος για την πανσέληνο του Νοεμβρίου, τη μεγαλύτερη του έτους, η οποία ονομάζεται μάλιστα και «Φεγγάρι του Κάστορα».

Στην πανσέληνο της 5ης Νοεμβρίου, το φεγγάρι θα φαίνεται περίπου 8% μεγαλύτερο και 16% πιο φωτεινό από ό,τι συνήθως, προσφέροντας ένα μοναδικό υπερθέαμα.

Στην υπερπανσέληνο ο δορυφόρος της Γης θα βρεθεί στο περίγειό του, δηλαδή στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τον πλανήτη μας, σε απόσταση περίπου 356.500 χιλιομέτρων.

Ο όρος «υπερπανσέληνος» επινοήθηκε το 1979 από τον αστρολόγο Ρίτσαρντ Νόλε και περιγράφει μία πανσέληνο που λαμβάνει χώρα όταν η Σελήνη βρίσκεται στο 90% (ή πλησιέστερα) της κοντινότερης απόστασής της από τη Γη.

Κατά την ανατολή της, το βράδυ της Τετάρτης και για περίπου 15 με 20 λεπτά, η Σελήνη θα αποκτήσει ένα έντονο πορτοκαλί χρώμα.

Αυτό συμβαίνει επειδή η ατμόσφαιρα λειτουργεί σαν φίλτρο: το μπλε φως απορροφάται και διαχέεται, ενώ το κόκκινο και το πορτοκαλί φάσμα καταφέρνουν να περάσουν, χαρίζοντας στο φεγγάρι αυτή τη ζεστή λάμψη.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» (Beaver Moon) προέρχεται, όπως και οι περισσότερες, από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής.

Οι ινδιάνοι παρατήρησαν ότι ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που οι κάστορες (beavers) αρχίζουν να μαζεύονται στις φωλιές τους, στις οποίες έχουν ήδη μεταφέρει τροφή για να βγάλουν τον μακρύ χειμώνα. Το φεγγάρι αυτό είναι, επομένως, ένα σύμβολο δουλειάς, προνοητικότητας και προετοιμασίας.