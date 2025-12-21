Το αυτοκίνητό του Αντώνη Τρίτση, που έμεινε παρκαρισμένο στην ίδια θέση για 33 χρόνια, πλέον εκτίθεται στο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά

Ένα σπάνιο εύρημα με σημαντική ιστορία μπορούν πλέον να δουν από κοντά όσοι Αθηναίοι επισκεφτούν το νέο ανακαινισμένο δημοτικό πάρκινγκ του δήμου Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά, καθώς εκεί εκτίθεται το αγαπημένο αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση.

Ο Αντώνης Τρίτσης ήταν ένας από τους πλέον αγαπητούς δημάρχους Αθηναίων, ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει τη θητεία του. Εξελέγη το 1990 ως επικεφαλής του δήμου Αθηναίων και κατάφερε να επικρατήσει της μεγάλης Μελίνας Μερκούρη.

Τον Απρίλιο του 1992 πάρκαρε το αγαπημένο του αυτοκίνητο ένα οικογενειακό Renault Espace και ανέβηκε στο πάρκινγκ κτηρίου στην οδό Λιοσίων και ανέβηκε στο γραφείο του. Εκεί υπέστη το πρώτο εγκεφαλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μια εβδομάδα αργότερα υπέστη νέο βαρύτατο εγκεφαλικό και άφησε την τελευταία πνοή του.

Εκείνες τις μέρες ετοιμαζόταν να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη σύντροφό του, Μιμή Ντενίση.

Το αυτοκίνητό του παρέμεινε στην ίδια θέση για 33 χρόνια.

Πριν λίγο καιρό ένας υπάλληλος αποφάσισε να το πλύνει και έτσι αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση.

Στο ανακαινισμένο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά πλέον εκτίθεται το Renault σε ειδικό χώρο αφιερωμένο στον Αντώνη Τρίτση.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε ανάρτησή του σημείωσε: «Τον Απρίλιο του 1992, ο Δήμαρχος Αντώνης Τρίτσης πάρκαρε το αμάξι του, ένα Renault Espace και ανέβηκε πάνω, στα γραφεία της Λιοσίων. Δυστυχώς, όμως, έπαθε εγκεφαλικό και λίγες μέρες αργότερα απεβίωσε.

Τον Αύγουστο του 2025, ένας υπάλληλος το βρήκε και το έπλυνε, χωρίς να ξέρει σε ποιον ανήκει.

Τότε αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι μόλις ανοίξουμε το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, θα είναι το πρώτο ίχνος μνήμης που θα δημιουργηθεί.

Το εμβληματικό αμάξι του Τρίτση εκτίθεται πλέον εκεί.

Το κάναμε πράξη και προχωράμε».