«Το απορριμματοφόρο μας πέταξε μακριά, το παιδί μου το πάτησε», λέει ο πατέρας της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Απότομα κόπηκε το νήμα της ζωής της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10.07.2026) στην Περιφερειακή Οδό στη Θεσσαλονίκη.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ, η οποία θρηνεί σήμερα τον χαμό 15χρονης αθλήτριας του, η οποία αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα του ποδοσφαίρου γυναικών. Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην Θεσσαλονίκη, όπου ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης.

Το άτυχο κορίτσι αγωνιζόταν στην ομάδα ΠΑΟΚ Β του ποδοσφαίρου γυναικών και ήταν ένα από τα ταλέντα του Δικεφάλου. Το φετινό καλοκαίρι, μάλιστα, θα συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

Συγκλόνισαν τα λόγια του πατέρα της 15χρονης, ο οποίος μίλησε στο Live News με πόνο ψυχής.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε.

Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί», είπε ο πατέρας της.

Η ανακοίνωση του «ασπρόμαυρου» Ερασιτέχνη

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με Δ.Χ. απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα.

Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ανήλικης επιβάτιδας του δικύκλου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος».