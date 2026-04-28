Το απειλητικό σημείωμα και το βίντεο ντοκουμέντο με τη σύλληψη του 89χρονου: «Είδα τον διάβολο, θα δείτε τι θα πάθετε»

Καρέ καρέ τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου άντρα που τραυμάτισε 5 ανθρώπους μετά τις επιθέσεις του στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο της Λουκάρεως, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Όπως θα δείτε στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν από τον ταξιτζή που μετέφερε τον ηλικιωμένο στην Πάτρα, και τον άφησε έξω από ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, έσπευσαν στο σημείο και με γρήγορες κινήσεις του πέρασαν χειροπέδες, ενώ πάνω του εντοπίστηκε και ένα 38αρι περίστροφο που ήταν γεμάτο.

Οι άντρες της ΕΛΑΣ, αφού έβαλαν τον ηλικιωμένο που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ, στο περιπολικό, αμέσως τον οδήγησαν στο Μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας και στη συνέχεια, ο 89χρονος άντρας αποχώρησε για την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/04/patra-ilikiomenos-1.mp4

Οι πρώτες απειλές

Αποφασισμένος να φέρει εις πέρας το σχέδιο που κατέστρωνε για έναν περίπου χρόνο ήταν ο 89χρονος ηλικιωμένος που εισέβαλλε με την κοντόκανη καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ και στο Εφετείο της Αθήνας, πυροβολώντας και τραυματίζοντας 4 υπαλλήλους.

Όπως αποκάλυψε το newsit.gr, με μία σειρά βίντεο ντοκουμέντα αλλά και με μαρτυρίες κατοίκων των Άνω Πατησίων, όπου μένει ο ηλικιωμένος άντρας που για αρκετές ώρες έσπειρε τον τρόμο και τον πανικό στην πρωτεύουσα και όχι μόνο, είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την εισβολή του τόσο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όσο και στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο ηλικιωμένος άντρας είχε σχεδιάσει από τον Ιούνιο του 2025 να πραγματοποιήσει την αιματηρή εισβολή του στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο. Όπως αναφέρουν μάρτυρες, ο 89χρονος είχε κολλήσει τότε ένα σημείωμα δίπλα από τα κουμπιά του ασανσέρ της πολυκατοικίας όπου διαμένει, τα εξής: «Είδα τον διάβολο με τα μάτια μου, θα δείτε τι θα πάθετε». Τότε, δεν είχε δώσει κανείς σημασία, για τον ηλικιωμένο άντρα όμως είχε σημάνει αντίστροφη μέτρηση για το κακό που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει.

Έτσι σήμερα το πρωί αφού σηκώθηκε και ντύθηκε φορώντας την κάσκα του, στη συνέχεια πήρε την καραμπίνα και το 38αρι περίστροφο και τα έκρυψε στο εσωτερικό της σκουρόχρωμης καμπαρτίνας του. Κάλεσε το ασανσέρ και όταν μπήκε μέσα σε αυτό, κόλλησε δίπλα από τα κουμπιά των ορόφων το εξής σημείωμα: «Είδα τον διάβολο με τα μάτια μου, θα δείτε τι θα πάθετε».

Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος άντρας βγήκε από το ασανσέρ και άρχισε να περπατά στην οδό Ανθέων στα Άνω Πατήσια, όπου τον περίμενε το ταξί, το οποίο είχε κλείσει από το προηγούμενο βράδυ, για να τον μεταφέρει στα γραφεία του ΕΦΚΑ, στον Κεραμεικό.

Ο 89χρονος άντρας επιβιβάστηκε στο ταξί στις 9:32 στο ταξί και έφτασε γύρω στις 10 η ώρα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Εκεί, αφού τσακώθηκε για άλλη μια φορά με του υπαλλήλους του οργανισμού, έβγαλε την καραμπίνα και πυροβόλησε έναν υπάλληλο, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι.

Αν και απ’ ότι φαίνεται είχε πει στον οδηγό του ταξί να τον περιμένει, εκείνος δεν έκανε κάτι τέτοιο καθώς ο ηλικιωμένος αργούσε, με αποτέλεσμα ο αυτοκινητιστής έφυγε από το σημείο. Έτσι, ο άντρας που δεν δίστασε να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, βρήκε άλλο ταξί με το οποίο έφτασε στην οδό Λυκάρεως.

Σε ένα άλλο σημείωμα που υπήρχε μέσα στους φακέλους που άφησε ο 89χρονος στο Εφετείο, αναγράφονταν τα εξής: «25-4-2026. Θα διαβάσετε στις εφημερίδες, τον παχουλό φάκελο με άνω 150 Documents, Αύριο».

Μετά από αυτό το μήνυμα αναφέρει τα ονόματα τεσσάρων εφημερίδων και υπογράφει με το όνομά του και την περιοχή όπου διαμένει.

