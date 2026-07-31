Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά: Χιλιάδες ταξιδιώτες φεύγουν για τα νησιά – Προβλήματα λόγω ακύρωσης δρομολογίου

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων από το λιμάνι του Πειραιά, όπου από νωρίς το πρωί επικρατεί μεγάλη κινητικότητα και ουρές. Χιλιάδες επιβάτες καταφθάνουν για να ταξιδέψουν προς τα νησιά, δημιουργώντας αυξημένη κίνηση τόσο στις πύλες επιβίβασης όσο και στους χώρους αναμονής.

Η αυξημένη προσέλευση στο λιμάνι του Πειραιά έχει ως αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές από ταξιδιώτες και οχήματα, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Παρά τον μεγάλο όγκο των επιβατών, τα περισσότερα προγραμματισμένα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο έχουν προκαλέσει και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Photo / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Photo / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Photo / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Blue Star Paros, το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, αλλά τελικά παρέμεινε δεμένο στο λιμάνι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η ακύρωση του συγκεκριμένου δρομολογίου προκάλεσε ταλαιπωρία σε αρκετούς επιβάτες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται έγκαιρα από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές ή νέες ακυρώσεις δρομολογίων.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, υπάρχει απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και κατά τόπους αγγίζουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 9, δυσχεραίνοντας την εκτέλεση των δρομολογίων προς τα νησιά.

Στο λιμάνι του Πειραιά η αναχώρηση κάθε πλοίου αποφασίζεται κατά περίπτωση από τον πλοίαρχο, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεσή τους, ενώ ήδη έχουν ακυρωθεί δρομολόγια.