Το άλυτο μυστήριο της οσμής στα Νότια Προάστια: Τα πορίσματα που δεν έδειξαν τίποτα, οι μετρητές και ο Σαρωνικός

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τη δυνατή μυρωδιά αερίου που αναστάτωσε την Τρίτη 19.05.2026 πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο.

Η έντονη οσμή έγινε αισθητή από τον Πειραιά και το Παλαιό Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα, τη Σαρωνίδα αλλά και περιοχές κοντά στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ενώ ήταν πιο έντονη στα νότια προάστια.

Η Πυροσβεστική και οι δήμοι δέχθηκαν εκατοντάδες τηλεφωνήματα από πολίτες που μιλούσαν για έντονη μυρωδιά αερίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ξεκίνησαν έλεγχοι σε πολλές περιοχές, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί από πού προερχόταν η οσμή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το ΕΣΚΕΔΙΚ άρχισε να δέχεται «αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής» από τις 11:40 το πρωί της Τρίτης. Για τον λόγο αυτό στάλθηκαν οχήματα της Πυροσβεστικής για ελέγχους στα σημεία όπου υπήρχαν αναφορές.

Παρόλα αυτά, οι έρευνες δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα. «Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου», ενώ «αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα». Παράλληλα έγιναν έλεγχοι και σε πλοία μεταφοράς αερίου στον Σαρωνικό, χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι «με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής». Αυτό συμβαίνει γιατί οι σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι φτιαγμένοι κυρίως για να καταγράφουν συνηθισμένους ρύπους, όπως σωματίδια και όζον, και όχι ειδικά αέρια που προκαλούν έντονες μυρωδιές.

Γερασόπουλος: «Χρειάζονται πιο εξειδικευμένες μετρήσεις»

Ο Ευάγγελος Γερασόπουλος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εξήγησε στο Orange Press, ότι «Οι οσμές δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα δίκτυα μέτρησης ρύπων προφανώς και θέλει πιο εξειδικευμένες μετρήσεις ή πιο εξειδικευμένες δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις για να μπορέσει να καταλάβει κάποιος καλύτερα την προέλευση της πηγής».

Όπως σημείωσε, τα σημερινά δίκτυα παρακολουθούν συγκεκριμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους, όμως «Οι ρύποι οι οποίοι καλύπτονται από τα υφιστάμενα δίκτυα δεν καλύπτουν την μέτρηση οσμών και άρα αερίων από τα οποία προέρχονται οι οσμές, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλει πιο εξειδικευμένο εξοπλισμό που θα μπορεί να μετρήσει επί τόπου ή δειγματοληψίες οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια σε κάποιο εργαστήριο και θα μπορέσουν να δώσουν έτσι λίγο περισσότερο φως στην πιθανή πηγή μιας τέτοιας έκλυσης».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι στον σταθμό μετρήσεων στο Θησείο δεν καταγράφηκε κάτι ασυνήθιστο. «Από τις μετρήσεις στο Θησείο που μετράμε για λόγους κινητικής έρευνας το μεθάνιο, που είναι το πιο κοντινό αέριο το οποίο σχετίζεται με το φυσικό αέριο, αλλά θα μπορούσε δυνητικά να συσχετιστεί και με αέρια που σχετίζονται με το υγραέριο, όπως είναι το προπάνιο και το βουτάνιο, εμείς στο κέντρο της Αθήνας δεν είδαμε κάποια αύξηση τη χθεσινή ημέρα. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι αρκετά μακριά από τις περιοχές της Αθήνας οι οποίες διαπίστωσαν αυτό το πρόβλημα».

Λαγουβάρδος: «Αν υπήρξε διαρροή αερίου, ήταν από τον Σαρωνικό»

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος εκτίμησε ότι, αν υπήρξε πράγματι διαρροή ή έκλυση αερίου, πιθανότατα προήλθε από τον Σαρωνικό. Όπως είπε, «Από το μεσημέρι της Τρίτης και μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης οι επικρατούντες άνεμοι στις νότιες περιοχές της Αττικής ήταν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ. Επομένως, η εκτίμησή μας είναι ότι αν υπήρχε κάποια πηγή από την οποία προερχόταν αυτή η οσμή, θα πρέπει να ήταν σε θαλάσσια περιοχή και με τους ανέμους, τους νότιους ανέμους αυτή μεταφέρθηκε εκεί γύρω στα νότια προάστια, όπου υπήρχε και το μεγαλύτερο πρόβλημα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μετά τη βροχή και την αλλαγή των ανέμων η κατάσταση φαίνεται να βελτιώθηκε. «Μετά τη βροχή που είχαμε αργά το βράδυ (της Τρίτης) και στη σημερινή μέρα, οι άνεμοι πλέον είναι βοριάδες αρκετά ενισχυμένοι και επομένως αν συνεχίσει να υπάρχει αυτή η εκπομπή, προφανώς τώρα δεν μπορεί να μεταφερθεί προς το Λεκανοπέδιο. Είναι άγνωστο τι ακριβώς ήταν. Αλλά από τη μετεωρολογική κυκλοφορία που είχαμε και τα στοιχεία και της ημέρας, εκτιμούμε ότι λόγω των νοτιάδων, αν υπήρχε μια μεταφορά, θα πρέπει να ήταν σε κάποια περιοχή στη θάλασσα, σε κοντινό σημείο».

Παπαδόπουλος: «Η οσμή δεν έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό»

Ιδιαίτερα καθησυχαστικός είναι ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σχετικά με το ενδεχόμενο η οσμή που παρουσιάστηκε στα νότια προάστια να σχετίζεται με σεισμό.

Τέλος στα σενάρια για σχέση της οσμής που εμφανίστηκε στα νότια προάστια με την πιθανότητα να γίνει σεισμός έβαλε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ανάρτησή του στα social media.