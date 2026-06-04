Τουρκία: Παρακολουθούμε στενά τους εξοπλισμούς της Ελλάδας και της Κύπρου

«Oι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά». Αυτό επισημαίνει το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σε ανακοίνωσή του που είδε το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (04.06.2026).

Απευθυνόμενη στην Ελλάδα και την Κύπρο, η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της γειτονικής χώρας σημειώνει ότι ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, προσθέτοντας:

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας μας και της ”Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας είναι πρωτίστως θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός».

Στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση, κατά την οποία «πηγές» από το υπουργείο Άμυνας της γείτονος απαντάνε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, έγινε αναφορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο και τη συνεργασία τους με το Ισραήλ «και άλλες δυτικές χώρες» στις προμήθειες εξοπλισμών.

Η προμήθεια ισραηλινών οπλικών συστημάτων, συστημάτων αεράμυνας και πυροβολικού από το Ισραήλ, αλλά και οι νέες φρεγάτες και τα μαχητικά αεροσκάφη που αποκτά η Ελλάδα, έχουν προκαλέσει έντονη νευρικότητα στην Άγκυρα, η οποία βλέπει το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα να αλλάζει δραματικά τις ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115’inci Yıl Dönümü dolayısıyla İzmir Çiğli’de konuşlu 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve… pic.twitter.com/NzPpT7zZYC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2026

Όπως δήλωσαν οι «πηγές», η αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ελλάδα «θα έπρεπε να αποτελεί μέλημα του ελληνικού λαού».

πηγή: OnAlert.gr