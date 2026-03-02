Τον «χαβά» της η Τουρκία με 3 παραβάσεις και 4 παραβιάσεις στο Αιγαίο ενώ φωτιές του πολέμου «καίνε» τη Μέση Ανατολή

Τι κι αν φλέγεται η Μέση Ανατολή, από την μαζικής κλίμακας πολεμική σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ – Ιράν και Ισραήλ, η Τουρκία δεν ξεχνάει τις προκλήσεις στο Αιγαίο και συνεχίζει τις παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου και τις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Παρά το γεγονός ότι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύονται σε χώρες του Κόλπου, ενώ ακόμα drones χτύπησαν και την Κύπρο, η Τουρκία δεν υπολογίζει τίποτα και σήμερα (02.03.2026) πραγματοποίησε 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 4 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.

Το σκηνικό της προκλητικότητας έστησαν δύο τουρκικά UAV στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σημειώνεται πως τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.