Τι προβλέπει το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών στα ΑΕΙ: Διαγραφή σε περίπτωση καταδίκης και παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων

Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργείας των πανεπιστημίων με τον νέο νόμο του υπουργείου Παιδείας για το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών ΑΕΙ.

Στη διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείου Παιδείας, διευκρινίζονται όλα όσα φέρνει ο νόμος για το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών ΑΕΙ που μέσα σε αυτόν συμπεριλαμβάνεται και η διαγραφή των φοιτητών που έχουν προβεί σε παράπτωμα.

Σκοπός του υπουργείου να θωρακιστούν τα πανεπιστήμια και η ακαδημαϊκή λειτουργεία τους.

Τι προβλέπει το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών:

τη διαδικασία συγκρότησης του πειθαρχικού συμβουλίου φοιτητών

τη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου των φοιτητών,

τα πειθαρχικά παραπτώματα

τις πειθαρχικές ποινές

την υποχρέωση των Ιδρυμάτων να υποβάλλουν ετήσια απολογιστική έκθεση των πειθαρχικών υποθέσεων

Η μεταρρύθμιση αυτή εντάσσεται στη συνολική πολιτική της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της διαφάνειας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Κεντρικοί άξονες της μεταρρύθμισης είναι η θεσμοθέτηση ενιαίου πειθαρχικού συμβουλίου φοιτητών ανά ΑΕΙ, η καθορισμένη χρονική διάρκεια για την έναρξη και ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών, η υποχρεωτική επιβολή ποινής οριστικής διαγραφής σε περιπτώσεις αμετάκλητης καταδίκης για συγκεκριμένα κακουργήματα, καθώς και η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα εντός του 2026.

«Με το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών μας, θέτουμε τις βάσεις για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί με κανόνες, δικαιοσύνη και διαφάνεια. Θέλουμε ιδρύματα ανοιχτά στη γνώση και κλειστά στην ανομία. Πανεπιστήμια που υπηρετούν αποκλειστικά τη μόρφωση και προάγουν την αξιοκρατία. Με τις νέες διατάξεις ενισχύεται η λογοδοσία των οργάνων των ΑΕΙ διασφαλίζοντας ότι κάθε ένα από αυτά, θα ασκεί τις αρμοδιότητές του με ευθύνη και αντικειμενικότητα»ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Η Πολιτεία οφείλει να οικοδομεί ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, και αυτό ακριβώς πράττουμε σήμερα. Η ευνομία και η συνέπεια δεν είναι τιμωρητικές έννοιες – είναι η προϋπόθεση για ελεύθερη ακαδημαϊκή ζωή και ουσιαστική πρόοδο. Για ένα σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο, αντάξιο των φοιτητών, των καθηγητών και της κοινωνίας μας» κατέληξε.