Τι αλλάζει στο ιδιοκτησιακό: Έρχεται ολικό «λίφτινγκ» στις διατάξεις για την κάθετη και οριζόντια ιδιοκτησία στην Ελλάδα

Τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη ριζική αναμόρφωση του δικαίου που ορίζει την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία και αφορά σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις ιδιοκτητών στη χώρα, ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Όπως τόνισαν στις τοποθετήσεις τους, τόσο ο υπουργός, όσο και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, το δίκαιο που αφορά στο ιδιοκτησιακό παραμένει αμετάβλητο επί έναν ολόκληρο αιώνα και πιο συγκεκριμένα από το 1929, με διάσπαρτες διατάξεις που διέπουν την ιδιοκτησία σε διαφορετικούς νόμους.

Στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η ριζική αναμόρφωση του θεσμού της οριζόντιας – κάθετης ιδιοκτησίας, η διαχείριση κι αξιοποίηση των ρυθμίσεων. Η νέα νομοθεσία αναμένεται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις των σχέσεων συνιδιοκτησίας αλλά και να ρυθμίσει αρμονικά την συγκατοίκηση των ελληνικών οικογενειών στις πολυκατοικίες, με διατάξεις και μέτρα.

«Στόχος του νέου νομοθετήματος είναι η απελευθέρωση και αξιοποίηση της περιουσίας των Ελλήνων. Αποτελεί συνολική πρωτοβουλία για όλες τις εκκρεμότητας ιδιοκτησίας και συνιδιοκτησίας των Ελλήνων και ένα σύγχρονο λειτουργικό πλαίσιο για απελευθερωθεί η ιδιοκτησία και η συνιδιοκτησία, με την αποκατάσταση χιλιάδων ιδιοκτησιών με αναξιοποίητους τίτλους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Φλωρίδης.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη συσταθεί και αποτελείται από 13 μέλη. Προεδρεύουσα είναι η Αρεοπαγίτης κ. Εμμανουηλίδου, 4 μέλη από την ακαδημαϊκή κοινότητα, εκπρόσωποι από κοινωνικούς φορείς, καθώς και από τη γενική γραμματεία του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Με το νέο νομοθέτημα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνη επιτυγχάνεται:

Διευκόλυνση της διαδικασίας τροποποίησης των κανονισμών της πολυκατοικίας που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.

Ενίσχυση των μηχανισμών και ταχύτερη επίλυση των διαφόρων μεταξύ των ιδιοτήτων αποσυμφορώντας τα δικαστήρια.

Ρύθμιση ζητημάτων που προκύπτουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Επικαιροποίηση των ρυθμίσεων για τη σύσταση οριζόντιου και κάθετης ιδιοκτησίας ώστε διαμερίσματα αγορασμένα με προσύμφωνο, να εμφανιστούν στο Κτηματολόγιο για να μπορέσουν να μεταβιβαστούν.

Αξιοποίηση του δικαιώματος υψούν και αδιάθετων ποσοστών με την ανακατανομή μεταξύ συνιδιοκτητών ,είτε με απόδοση στους οικοπεδούχους.

Από αυτή τη ρύθμιση αναμένεται να αξιοποιηθούν μεγάλα ποσοστά σε πολυκατοικίες.

Δυνατότητα ανεξάρτητα από το αν απαγορεύει ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας, της κατάτμησης ή της συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγασης στις μεγάλες πόλεις.

Δυνατότητα οποίος αγοράζει ακίνητο να μπορεί να βλέπει και τον Κανονισμό της Πολυκατοικίας. Αναμόρφωση του ρόλου του διαχειριστή και της είσπραξης κοινόχρηστων ώστε να επιταχύνεται η είσπραξή τους.

Δημιουργία αποθεματικού και ασφάλισης της οικοδομής, ώστε να αντιμετωπίζονται ζητήματα όπως αυτό που συνέβη πρόσφατα στα Πετράλωνα.

Αλλάζουν τα ποσοστά για τη λήψη αποφάσεων για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών και ενεργειακών αναβαθμίσεων.

Μειώνονται τα ποσοστά του απαιτούμενου αριθμού ψήφων για επισκευές για συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Αλλαγές για να διευκολύνονται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων ή αντλιών θερμότητας λόγω διαφωνιών επιβατών κοινόχρηστων χώρων.

Προσαρμογή των διατάξεων συνιδιοκτησίας με αυτές του κληρονομικού.

Στόχος του υπουργείου είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της επιτροπής έως το φθινόπωρο και το νομοσχέδιο για το Ιδιοκτησιακό να έχει ψηφιστεί για να εφαρμοστεί από τις αρχές του επόμενου έτους.

To άρθρο Τι αλλάζει στο ιδιοκτησιακό: Έρχεται ολικό «λίφτινγκ» στις διατάξεις για την κάθετη και οριζόντια ιδιοκτησία στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr