Τιτάνια μάχη με τη φωτιά στη Λέσβο: Αναζωπυρώσεις και ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση – Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Με το πρώτο φως της ημέρας (30.07.2026) άρχισαν εκ νέου τις ρίψεις τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους στη φωτιά στο Πλωμάρι στη Λέσβο.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου στη Λέσβο. Στάλθηκαν τρία μηνύματα 112 ενώ η πυροσβεστική κατάφερε να απομακρύνει τη φωτιά από το χωριό ενώ καταστράφηκαν στάβλοι χωρίς να τραυματιστεί κάποιο ζώο.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, υπέστη κάταγμα στο πόδι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία. Σήμερα θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο, όπου η φωτιά έκαιγε από το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις.

🇬🇷Greece: Large wildfire in Plomari, Lesvos. High winds blowing in the region are hindering firefighting operations.

(Video source: Aeolos tv) pic.twitter.com/JGbenjougx — 𝙇-𝙏𝙀𝘼𝙈 (@L_Team10) July 29, 2026

Στην περιοχή επιχειρούν 92 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα, ενώ νωρίτερα είχαν διατεθεί τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στις 14:13 εστάλη το πρώτο μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Καθώς η κατάσταση επιδεινώθηκε, περίπου στις 17:30 εστάλη νέο 112, με εντολή προληπτικής απομάκρυνσης προς την παραλία Πλωμαρίου και με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου

‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Πλωμαρίου με κατεύθυνση #Άγιο_Ισίδωρο

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

It’s going to be a long difficult night. This is in Plomari on the Greek island of Lesbos at the moment. pic.twitter.com/XSp3Y1c9d2 — Global News Update (@ShaniSyed749024) July 30, 2026

حريق غابات هائل يهدد بلدة بلوماري اليونانية والسلطات تدعو السكان إلى الإخلاء.. وفرق الإطفاء تكثف جهودها لمنع امتداد الحريق ومحاصرة النيران بالبلدة pic.twitter.com/Oag70C5poe — ا لـحـدث (@AlHadath) July 29, 2026

Το έργο των δυνάμεων δυσχέραιναν οι ισχυρές ριπές ανέμου, που κατά διαστήματα ξεπερνούσαν τα οκτώ μποφόρ. Πρόσθετα προβλήματα προκαλούσαν η έλλειψη αγροτικών και δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της καιόμενης έκτασης και το ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος.

🔥 Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή του Πλωμαρίου προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει από τις 2 το μεσημέρι δασική και καλλιεργημένη με ελιές έκταση.

🔥 Το μεγαλύτερο τους… pic.twitter.com/6zChL2BXQ1 — vradini.gr (@VradiniGr) July 30, 2026

Η Λέσβος βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν σοβαρά τόσο τις επίγειες όσο και τις εναέριες επιχειρήσεις.

Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων

Το υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενεργοποίησε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των ανθρώπων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Η πλατφόρμα λειτουργεί μέσω του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικουρικά προς τις παροχές της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα διαθέσιμα καταλύματα για κατοίκους και επισκέπτες που χρειάζονται προσωρινή φιλοξενία.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για την Πέμπτη 30 Ιουλίου σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

η Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τα Κύθηρα,

η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία και η Λακωνία,

η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα και η Εύβοια, μαζί με τη Σκύρο,

η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία,

οι Κυκλάδες,

ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης

Σε εφαρμογή έχει τεθεί το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, με ενίσχυση των εναέριων περιπολιών επιτήρησης και των περιπολιών από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών στις περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκεται σε μερική επιφυλακή, ενώ παραμένει σε ισχύ το σχέδιο προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.