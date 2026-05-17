Τιμητική αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς για τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης

Ξεχωριστή ήταν σήμερα (18.05.2026) η αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Η αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου στρατιώτη έγινε και με την παρουσία βρακοφόρων ευζώνων, που ήταν ντυμένοι με τη στολή της Κρήτης για να τιμήσουν τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν.

Ηταν μια τελετή συγκίνησης, περηφάνιας με πολλούς συμβολισμούς και για να θυμίσει τι έγινε στη μάχη της Κρήτης, αλλά και τον ηρωισμό των Ελλήνων στρατιωτιών.

Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και πλήθος κόσμου που ήρθε να αποτίσει φόρο τιμής στους ήρωες της μάχης.

Η Μάχη της Κρήτης, έγινε στις 20 Μαϊου του 1941, υπήρξε καθοριστική για την ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην εθνική μνήμη. Οι εκδηλώσεις αυτές αναδεικνύουν τη σημασία της συλλογικής μνήμης και της αναγνώρισης των θυσιών που έγιναν για την ελευθερία της χώρας.