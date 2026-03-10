Τιμές καυσίμων: Σχεδόν ίδια τιμή για βενζίνη και πετρέλαιο – «Μέσα σε 5 μέρες ανέβηκε πάνω από 20 λεπτά»

Νέες αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων, με τους πρατηριούχους να περιγράφουν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στην αγορά. Τα νέα τιμολόγια αγοράς δείχνουν ότι η απλή αμόλυβδη βενζίνη και το απλό πετρέλαιο κινούνται πλέον σχεδόν στα ίδια επίπεδα τιμών.

Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς, η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης σημείωσε νέα άνοδο περίπου 4 λεπτών το λίτρο σε σχέση με τα προηγούμενα τιμολόγια. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα στα πρατήρια η τιμή της διαμορφώνεται περίπου στα 1,857 ευρώ το λίτρο.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη έρχεται από το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μέσα σε λίγες μόλις ημέρες έχει αυξηθεί θεαματικά.

«Σήμερα, με το νέο τιμολόγιο αγοράς, αγόρασα απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο και πραγματικά έχω πάθει σοκ. Η τιμή του απλού πετρελαίου έχει φτάσει πλέον σχεδόν την τιμή της απλής αμόλυβδης», λέει στο newsit.gr η πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.



Η αύξηση στη βενζίνη συνεχίζεται, έστω και με πιο συγκρατημένο ρυθμό σε σχέση με άλλα καύσιμα. Σύμφωνα με τα νέα τιμολόγια, η απλή αμόλυβδη πωλείται σήμερα περίπου 1,857 ευρώ το λίτρο, έχοντας σημειώσει άνοδο περίπου 4 λεπτών.

Οι πρατηριούχοι παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς τα τιμολόγια αγοράς αλλάζουν συχνά και επηρεάζουν άμεσα τις τελικές τιμές στα πρατήρια.

«Σε πέντε ημέρες το πετρέλαιο ανέβηκε πάνω από 20 λεπτά»

Ακόμη πιο έντονη είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει φτάσει σχεδόν την τιμή της βενζίνης.

«Το πετρέλαιο το είχα αγοράσει στις 5 του μήνα και ξαναγόρασα σήμερα, στις 10, δηλαδή μετά από πέντε ημέρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα η τιμή ανέβηκε πάνω από 20 λεπτά», σημείωσε.

Με βάση τα νέα τιμολόγια, το απλό πετρέλαιο διαμορφώνεται πλέον περίπου στα 1,849 ευρώ το λίτρο, πλησιάζοντας ουσιαστικά την τιμή της απλής αμόλυβδης.

Η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτική για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα.

«Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις για το αν οι τιμές θα ξεπεράσουν τα δύο ευρώ. Προτιμώ να κινούμαι βήμα βήμα, με βάση τα τιμολόγια που παίρνω, όπως κάνω από την πρώτη μέρα που ανέλαβα το πρατήριο. Θέλω να λειτουργώ με ψυχραιμία και να παραμένω προσγειωμένη», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε πληροφορίες που κυκλοφόρησαν για πρατήριο στο κέντρο της Αθήνας που φέρεται να πουλούσε απλή αμόλυβδη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

«Χθες άκουσα μια είδηση ότι κάποιο πρατήριο στο κέντρο της Αθήνας πουλούσε την απλή αμόλυβδη πάνω από 2 ευρώ. Το έψαξα όμως και τελικά πρόκειται για ένα πάρκινγκ στο Μεταξουργείο που πουλάει περίπου 2,33 – 2,35 ευρώ το λίτρο. Από ό,τι έμαθα, το έκανε αυτό και πριν από τον πόλεμο, οπότε δεν μπορούμε να το πάρουμε ως σοβαρό παράδειγμα πρατηρίου καυσίμων. Δεν είναι πρατήριο, είναι πάρκινγκ», εξήγησε.

Την ίδια στιγμή, όπως είπε, κυκλοφορούν και φωτογραφίες στο διαδίκτυο με εξαιρετικά χαμηλές τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της αγοράς.

«Μου έστειλαν επίσης μια φωτογραφία από ένα πρατήριο που δήθεν πουλούσε πετρέλαιο περίπου 1,47 ή 1,49 ευρώ το λίτρο. Αυτή η τιμή όμως σήμερα δεν υπάρχει πουθενά στην αγορά. Ούτε εμείς οι πρατηριούχοι ούτε τα ίδια τα διυλιστήρια δεν τη βλέπουμε», σημείωσε.

«Οπότε λέω και λίγο χαριτολογώντας, ας πάμε όλοι να αγοράσουμε από αυτόν και ας στείλουμε και τα διυλιστήρια να πάρουν από εκεί, μήπως γλιτώσουμε τις αυξήσεις. Λίγο χιούμορ χρειάζεται μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση».

