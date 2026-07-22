Την Πέμπτη, 23 Ιουλίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

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βυζαντινής τεχνοτροπίας

σε κανονικό μέγεθος

με ειδική προστατευτική θήκη

με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

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Χαλκίδος Χρυσόστομος: Αταλάντευτη η πίστη του Προφήτη Ηλία

Σερρών Θεολόγος: Κυπριακός Ελληνισμός, Ελλάδα πονεμένη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για το πρόσωπο της Θεοτόκου

Μονή Σινά: Η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση πιέζει τους Μοναχούς

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