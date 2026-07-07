Την Πέμπτη, 09 Ιουλίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, επανακυκλοφορεί ολόκληρη την Συλλογής της και κάθε εβδομάδα σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εικόνων, αναζητήστε στα περίπτερα την πολύτιμη εικόνα για εσάς!

όλες οι εικόνες είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία

βυζαντινής τεχνοτροπίας

σε κανονικό μέγεθος

με ειδική προστατευτική θήκη

με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

Διαβάστε ακόμη:

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Ειρηναίος στην «Κ.τ.Ο.» για την πρόοδο της Τεχνολογίας και την υπαρξιακή μοναξιά του ανθρώπου – Πίστη σημαίνει σχέση με τον Χριστό

Η Κόρινθος τίμησε τον Πολιούχο της, Απ. Παύλο

Αντάμωμα Μικρασιατικών Συλλόγων στη Ν. Ιωνία

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, μαρτυρίες και θαύματα

Κηφισίας Κύριλλος: Δεν υπάρχει αρετή χωρίς αγάπη

Για παλαιότερα βιβλία και εικόνες που κυκλοφόρησαν με το φύλλο της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr.