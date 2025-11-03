Την Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Όλες οι Προσφορές

Την Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την Πέμπτη 06 Νοεμβρίου

η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας

σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες,

για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται είναι ενδεικτικές και εξαντλούνται σύντομα.

Tελευταίος μήνας κυκλοφορίας,

μην τις χάσετε!

Επιπλέον σας προτείνει ένα αξιόλογο βιβλίο σε ειδική τιμή,

μαζί με δώρο σε κάθε αγορά!

Για αυτή την εβδομάδα το βιβλίο

ΙΗΣΟΥΣ

Ένα ποιοτικό έργο 336 σελίδων που ταξιδεύει τον αναγνώστη

στη ζωή και στη δράση του Κυρίου.

Ευανάγνωστο, διαφωτιστικό,

με απλές απαντήσεις στα ερωτήματα των πιστών

και δωρεάν μαζί με κάθε παραγγελία το βιβλίο

Ο Οσιος Ευγένιος ο Αιτωλός

& το παιδαγωγικό του έργο

Ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός ήταν λόγιος ιερωμένος , συγγραφέας, ένας μεγάλος διδάσκαλος του Γένους μας, ένας φωτισμένος πνευματικός ηγέτης που στάθηκε δίπλα στον υπόδουλο λαό

Για βιβλία και εικόνες που κυκλοφορούν με το φύλλο της Κιβωτού,

πληροφορίες και παραγγελίες,

τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.