Την Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέα Χρονιά, Νέες Προσφορές, Νέα τιμή

Την Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Η εφημερίδα ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Σας εύχεται καλή και ευλογημένη χρονιά και συνεχίζει να σας προσφέρει σπάνιες Συλλογές βιβλίων εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αισθητικής. Tην Πέμπτη 01 Ιανουαρίου, μην χάσετε το βιβλίο ΣΜΥΡΝΗ από την πολύτιμη Συλλογή βιβλίων Χαμένες Πατρίδες. Περιέχει σπάνιο φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες, με τεκμήρια μνήμης αλλά και σύγχρονες εικόνες της πόλης.

Με την έκδοση αυτή τιμάται η ελληνική Σμύρνη και οι Μικρασιάτες Έλληνες που ξεριζώθηκαν από την γενέθλια Γη.

