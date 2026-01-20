Τζόκερ κλήρωση 3017: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 20/01/2026 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3017.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 20/01/2026 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Τρίτη (αριθμός κλήρωσης 3017), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 27, 45, 7, 32, 2 και Τζόκερ ο αριθμός 9.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.