Τζίνα Αλιμόνου για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της: «Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε»

Τα όσα έζησε το βράδυ που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της, περιέγραψε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα (11.10.2025) η Τζίνα Αλιμόνου. Η γνωστή ηθοποιός, μετά την καταδίκη του πρώην της, θέλησε να δώσει το μήνυμα σε όλες τις γυναίκες, μέσω της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» να μην ντρέπονται και να μιλούν.

Σε βάρος του πρώην συντρόφου της Τζίνα Αλιμόνου επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Το δικαστήριο, λόγω της σοβαρής κατηγορίας περί ενδοοικογενειακής βίας, του επέβαλε και περιοριστικά μέτρα και πλέον δεν μπορεί να πλησιάσει την ηθοποιό στα 200 μέτρα ενώ του απαγορεύεται να έρθει σε επικοινωνία μαζί της.

«Μίλησα σκεπτόμενη ως γυναίκα. Ήταν μία κατάσταση που δεν μπορούσα να ελέγξω και έτσι είπα να το επικοινωνήσω. Καλώς έγινε ό,τι έγινε γιατί στο τέλος κατάλαβα ότι πρέπει να επικοινωνούμε τις στιγμές που νιώθουμε ανασφάλεια. Είπα μέσα μου “κοίτα μπορεί να αποτελέσει ένα κοινωνικό πρότυπο όλο αυτό για όλες τις γυναίκες ή τους ανθρώπους».

Για την ποινή που επιβλήθηκε στον πρώην της δήλωσε πως νιώθει δικαιωμένη.

«Θεωρώ ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε σε κάποια κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να το δεχτούμε. Πρέπει να τιμωρηθεί αυτό το πράγμα και έτσι πιστεύω θα δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας για όλους μας».

Περιγράφοντας λεπτομερώς το άγριο περιστατικό, η Τζίνα Αλιμόνου εξήγησε πως έφτασε στο σημείο να καλέσει την αστυνομία γιατί κατάλαβε πως δεν μπορούσε να το διαχειριστεί.

«Ήμουν μόνη μου εκείνο το βράδυ, με αυτόν τον άνθρωπο είχαμε μια σχέση στο παρελθόν, έχουμε μείνει φίλοι, χωρίς να βρισκόμαστε. Εγώ ζήτησα μια εξυπηρέτηση για ένα πρακτικό θέμα και έτσι βρεθήκαμε σε μια συνάντηση που ήταν έξω από το σπίτι μου.

Άρχισε να μιλάει για τις σχέσεις μας, πήγαμε στο παρελθόν, εκεί έγινε λίγο πιο εμμονικός, πιο απότομος με χτύπησε στο πρόσωπο ελαφρώς, όχι να δημιουργήσει κακώσεις. Αρνιόταν να φύγει. Έφυγα και κάλεσα την οικογένειά του για να του πει να φύγει, όπως και έγινε αλλά μετά μετά επανήλθε. Κάποιες ώρες μετά που επανήλθε, υπήρχε μια έντονη συμπεριφορά, εγώ κοιμόμουν, φώναζε, χτυπούσε το κουδούνι. Κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και κάλεσα την αστυνομία», εξήγησε.

«Μου πέταξε το βιβλίο. Και για εκείνον ήταν καλό που απομακρύνθηκε από τον χώρο γιατί μπορέσαμε να ηρεμήσουμε. Μετά τον χαμό της μητέρας του δημιούργησε μία ασταθή συμπεριφορά σε κάποιες περιπτώσεις. Σε γενικές γραμμές είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Θεωρώ πως πρέπει να ζητήσει βοήθεια από κάποιον ειδικό», συνέχισε μιλώντας στην κάμερα του ANT1.

«Δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη», κατέληξε.