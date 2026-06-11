Τζέιμς Δαλαμάγκας: «Ντύθηκε παπάς και φυγαδεύτηκε από την Αυστραλία» λέει φίλος του – Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για τη δολοφονία του αδερφού του

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η πολύκροτη υπόθεση με τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Νο.1 καταζητούμενου της Αυστραλίας, Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Μετά το φονικό ο 56χρονος επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου ζούσε με τον πατέρα του τα τελευταία 27 χρόνια στο Αίγιο.

Το κουβάρι της υπόθεσης Δαλαμάγκα έχει αρχίσει να ξετυλίγεται. Μια ιστορία που κρατά σχεδόν τρεις δεκαετίες και 4 εγκλήματα στα οποία κάπως εμπλέκεται ο κατηγορούμενος Τζέιμς. Ήταν το μακρινό 1998, όταν ο νεαρός τότε Τζέιμς Δαλαμάγκας έβγαινε στα μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας με την οικογένειά του, και ζητούσε δικαίωση για την δολοφονία του αδερφού του Πίτερ (Παναγιώτη) σε καζίνο στο Σίδνεϋ. Έναν χρόνο μετά, κατηγορήθηκε για τον θάνατο του Γιώργο Γιαννόπουλου – πατέρα 3 παιδιών – αλλά κατάφερε να φτάσει στο Αίγιο και να ξεκινήσει μια νέα ζωή, χρησιμοποιώντας το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Μάλιστα, πριν φτάσει στην Ελλάδα, κάπου στην Τασμανία φέρεται να είχε διαφύγει ο Τζέιμς Δαλαμάγκας προκειμένου να κρυφτεί μετά την δολοφονία που τον κατηγορούσαν πως διέπραξε σε κλαμπ του Σίδνεϋ. Άρθρο της Daily Telegraph ήταν αποκαλυπτικό και ανέφερε: «Το 1999 καταστρώθηκε ένα σχέδιο για να τον μεταφέρουν λαθραία στο εξωτερικό μέσω του νησιού Λορντ Χάου. Οι πληροφορίες της αστυνομίας υποδηλώνουν ότι ο Δαλαμάγκας είχε ήδη πλαστό διαβατήριο και θα χρησιμοποιούσε το νησί ως σκαλοπάτι για να επιβιβαστεί σε ένα πλοίο στο εξωτερικό».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αστυνομία ήταν πεπεισμένοι πως ο τότε 28χρονος Δαλαμάγκας αμέσως μετά το φονικό κρύφτηκε σε φιλικό σπίτι στο Σίδνεϋ. Στην συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη περιοχή Γιάμπα της Νέας Νότιας Ουαλίας και από εκεί με καραβάκι που μεταφέρει τρόφιμα και λιγοστούς επιβάτες, στο νησί Λόρντ Χάου.

Για 27 ολόκληρα χρόνια παρέμενε μυστήριο το πώς κατάφερε να δραπετεύσει από την Αυστραλία ενώ σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία. Οι φήμες οργίαζαν στην ομογένεια, με φίλο του να λέει στο Live News πως «τον Τζέιμς τον έντυσαν παπά προκειμένου να φυγαδευτεί». Οι αυστραλιανές αρχές ποτέ δεν κατάφεραν να βρουν πως ακριβώς έφτασε στην Ελλάδα με το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν να είναι να ταξίδεψε με μεγαλύτερο πλοίο στην Αφρική και από εκεί να μπήκε στην χώρα μας.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που αναμένεται η απόφαση για την έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, την ώρα που ο ίδιος ζητά αυτό να μην γίνει εφόσον είναι Έλληνας πολίτης. Στην περίπτωση που εκδοθεί στην Αυστραλία, ο 56χρονος θα μπορούσε να οδηγηθεί στη φυλακή μιας και τα εγκλήματα εκεί δεν παραγράφονται. Ωστόσο, στην Ελλάδα, ισχύει το αντίθετο. Έτσι, εφόσον το έγκλημα συνέβη σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών, αν δικαστεί εδώ, ο Δαλαμάγκας θα αφεθεί ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται ότι στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στο Αίγιο οδηγήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (11.6.26) ο Τζέιμς Δαλαμάγκας για τη δίκη του, μετά τη χθεσινή αναβολή λόγω της απεργίας των δικηγόρων. Την ώρα που συνοδευόταν από τους αστυνομικούς φώναξε «δικαιοσύνη για τον Πίτερ Δαλαμάγκα», αναφερόμενος στον δολοφονημένο αδερφό του.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, προέκυψε ένα νέο στοιχείο σχετικά με την οικογένεια Δαλαμάγκα σχετικά με τον Πίτερ και το καζίνο στο Σίδνεϋ μέσα στο οποίο δολοφονήθηκε. Οι γονείς και η τότε σύντροφος του Πίτερ, κατά τη διάρκεια της δίκης για το φονικό, είχαν ζητήσει αποζημίωση μεγαλύτερη των 750.000 ευρώ για την ψυχική οδύνη. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2006, η δίκη έμεινε στη μέση όχι χωρίς απόδοση δικαιοσύνης αλλά επειδή η οικογένεια και το καζίνο «τα βρήκαν» κάνοντας εξωδικαστικό συμβιβασμό για χρηματικό ποσό.

Μαζί με τον 56χρονο Τζέιμς Δαλαμάγκα στο εδώλιο για τη δίκη κάθονται η 46χρονη εκπαιδευτικός σύντροφός του αλλά και ο 86χρονος πατέρας του με τον οποίο έμενε μαζί στο Αίγιο όλα αυτά τα χρόνια που κρυβόταν.