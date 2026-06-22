Τζέιμς Δαλαμάγκας: Δεν θα εκδοθεί στην Αυστραλία, θα δικαστεί στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα θα παραμείνει ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο άλλοτε Νο.1 καταζητούμενος της Αυστραλίας, καθώς δεν πρόκειται να εκδοθεί στην χώρα όπου έχει διαπράξει τη δολοφονία του Έλληνα ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας θα παραμείνει στην φυλακή για το χρονικό διάστημα των 7 μηνών για τα αδικήματα της πλαστογραφίας για το οποίο έχει συλληφθεί. Από εκεί και πέρα στις ελληνικές αρχές αναμένεται να διαβιβαστούν από την Αυστραλία όλα τα έγγραφα γύρω από την δολοφονία του ομογενούς, την οποία είχε διαπράξει το 1999 στο Σίδνεϋ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο το αδίκημα στην χώρα μας έχει παραγραφεί.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ήταν φυγάς από την Αυστραλία εδώ και 27 χρόνια. Tον έψαχνε η Interpol, ενώ η Αστυνομία της Αυστραλίας έδινε αμοιβή 200.000 δολαρίων. Ωστόσο ο 56χρονος μέχρι τον Ιούνιο του 2026, κατάφερε να ζει κρυμμένος με ψεύτικα στοιχεία στο Αίγιο. Έπειτα από έρευνες των αρχών, ωστόσο, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο Νο.1 καταζητούμενος της Αυστραλίας

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ήταν για χρόνια ο Νο.1 καταζητούμενος της Αυστραλίας για τη φερόμενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Μπέλμορ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϋ, τον Απρίλιο του 1999.

Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός (η μητέρα του είχε καταγωγή από την Τέμενη) είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, άλλαξε τα στοιχεία του και για χρόνια ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε τη μόνιμη κατοικία του εμφανιζόμενος με το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Το θύμα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, είχε προσπαθήσει να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες νυχτερινού κέντρου στο Μπέλμορ. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να αλλάξει ήπειρο και να ζήσει για 27 χρόνια στην Αιγιάλεια χωρίς να τον έχει ενοχλήσει κάποιος.

Παρά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύθηκε από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος κατάφερε να αλλάξει ήπειρο και να ξεκινήσει μία νέα ζωή στο Αίγιο με την σύντροφό του, και υπό καθεστώς πλήρης προστασίας, μέσα στο σπίτι του που θυμίζει περισσότερο φρούριο.

Οι έρευνες και η επικήρυξη

Οι αυστραλιανές αρχές, σε συνεργασία με την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο καταζητούμενος είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, όπου φέρεται να προστατευόταν από στενό κύκλο υποστηρικτών.

Η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει προκηρύξει αμοιβή ύψους 200.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 123.000 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το 2003 οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, καθώς το αδίκημα αντιμετώπιζε τον κίνδυνο παραγραφής μετά την παρέλευση 20 ετών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, οι αυστραλιανές αρχές ενέτειναν τις προσπάθειες εντοπισμού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τον τρόπο διαφυγής του από την Αυστραλία, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας πριν φτάσει στην Ελλάδα, κάπου στην Τασμανία φέρεται να είχε κρυφτεί μετά την δολοφονία που τον κατηγορούσαν πως διέπραξε σε κλαμπ του Σίδνεϋ. Άρθρο της Daily Telegraph ήταν αποκαλυπτικό και ανέφερε: «Το 1999 καταστρώθηκε ένα σχέδιο για να τον μεταφέρουν λαθραία στο εξωτερικό μέσω του νησιού Λορντ Χάου. Οι πληροφορίες της αστυνομίας υποδηλώνουν ότι ο Δαλαμάγκας είχε ήδη πλαστό διαβατήριο και θα χρησιμοποιούσε το νησί ως σκαλοπάτι για να επιβιβαστεί σε ένα πλοίο στο εξωτερικό».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αστυνομία ήταν πεπεισμένοι πως ο τότε 28χρονος Δαλαμάγκας αμέσως μετά το φονικό κρύφτηκε σε φιλικό σπίτι στο Σίδνεϋ. Στην συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη περιοχή Γιάμπα της Νέας Νότιας Ουαλίας και από εκεί με καραβάκι που μεταφέρει τρόφιμα και λιγοστούς επιβάτες, στο νησί Λόρντ Χάου.

Για 27 ολόκληρα χρόνια παρέμενε μυστήριο το πώς κατάφερε να δραπετεύσει από την Αυστραλία ενώ σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία. Οι φήμες οργίαζαν στην ομογένεια, με φίλο του να λέει στο Live News πως «τον Τζέιμς τον έντυσαν παπά προκειμένου να φυγαδευτεί». Οι αυστραλιανές αρχές ποτέ δεν κατάφεραν να βρουν πως ακριβώς έφτασε στην Ελλάδα με το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν να είναι να ταξίδεψε με μεγαλύτερο πλοίο στην Αφρική και από εκεί να μπήκε στην χώρα μας.

Με το όνομα «Αντώνης Τζίμας» κρυβόταν στο Αίγιο

Συστήνονταν ως «Αντώνης Τζίμας» και δήλωνε ελαιοπαραγωγός από το 1999 ο Τζέιμς (Δημήτρης) Δαλαμάγκας ώστε να καλύπτει τα ίχνη του και να ξεφεύγει από τις έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είχε διαμορφώσει μια νέα καθημερινότητα στην περιοχή της Αιγιάλειας, όπου φέρεται να ζούσε με ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Είχε εγκατασταθεί στο Άλσος Αιγιάλειας και παρουσιαζόταν ως απλός κάτοικος της περιοχής.

Το σπίτι του, όπως περιγράφεται από αστυνομικές πηγές, διέθετε αυξημένα μέτρα απομόνωσης, με υψηλή περίφραξη και παρουσία σκύλων φύλαξης, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την προσέγγιση τρίτων.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αιχμηρά αντικείμενα, καθώς και μια βαλλίστρα, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για τυχόν επιπλέον ευρήματα ή στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Το ακίνητο ήταν περιφραγμένο με ψηλούς τοίχους, ενώ ο καταζητούμενος είχε φροντίσει να προστατεύεται από μεγάλο αριθμό άγριων σκύλων, ώστε να αποτρέπει οποιονδήποτε να πλησιάσει.

Το καθοριστικό λάθος που οδήγησε στη σύλληψή του αποδείχθηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, απλό αλλά μοιραίο: όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο έξω από την οικία του, επιχείρησε να δώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Ωστόσο, οι αρχές είχαν ήδη στη διάθεσή τους κρίσιμες πληροφορίες για την πραγματική του ταυτότητα και δεν πείστηκαν από τον ισχυρισμό του.

Μετά από στοχευμένες ερωτήσεις και περαιτέρω διερεύνηση, ο καταζητούμενος φέρεται τελικά να παραδέχθηκε ότι είναι ο άνδρας που αναζητούνταν από τις αυστραλιανές αρχές εδώ και περίπου 27 χρόνια. Έτσι, έλαβε τέλος μια μακροχρόνια φυγή που απασχολούσε διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η σύλληψη δεν προέκυψε τυχαία, καθώς οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν συστηματικά την υπόθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο διάστημα, η επιτήρηση είχε ενταθεί σημαντικά, με αστυνομικούς να βρίσκονται για τρία συνεχόμενα 24ωρα έξω από την κατοικία του, αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να παρέμβουν.

Ο δολοφονημένος Πίτερ

Ήταν το μακρινό 1998, όταν ο νεαρός τότε Τζέιμς Δαλαμάγκας έβγαινε στα μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας με την οικογένειά του, και ζητούσε δικαίωση για την δολοφονία του αδερφού του Πίτερ (Παναγιώτη) σε καζίνο στο Σίδνεϋ. Ο αδελφός του δολοφονήθηκε στις 31 Ιανουαρίου του 1998 σε ηλικία 23 ετών μετά από συμπλοκή σε καζίνο.

Κάμερες κλειστού κυκλώματος έδειχναν το προσωπικό ασφαλείας να προσπαθεί με τη βία να τους βγάλει έξω και έναν φύλακα να κρατά κεφαλοκλείδωμα για τρία λεπτά τον 23χρονο αδελφό του, Πίτερ.

Η ιατροδικαστική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Πίτερ Δαλαμάγκας πέθανε επειδή το προσωπικό ασφαλείας άσκησε αδικαιολόγητη βία για να τον ακινητοποιήσει.

Έκτοτε ο Τζέιμς και η οικογένειά του ζητούν δικαίωση για τον θάνατο του Πίτερ (Παναγιώτη). Ωστόσο, γνωστοί τους στην Αυστραλία, ανέφεραν ότι τα αδέρφια Δαλαμάγκα ήταν μπλεγμένα σε κυκλώματα. Για τον Τζέιμς, είχαν αποκαλύψει ότι ήταν γνωστό όνομα της νύχτας ενώ δούλευε σεκιούριτι σε μεγάλα κλαμπ και συχνά έμπλεκε σε καυγάδες.

Τα εγκλήματα

Τον Απρίλιο του 1999, λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του αδελφού του, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας έμπλεξε σε άλλο καυγά σε νυχτερινό μαγαζί. Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, μπήκε στη μέση να χωρίσει τους τότε εμπλεκόμενους που είχαν πιαστεί στα χέρια και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 56χρονος φέρεται να του κάρφωσε ένα μαχαίρι στον λαιμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είναι και ύποπτος για δεύτερη δολοφονία, 2 χρόνια πριν από αυτή του Γιαννόπουλου. Ο 56χρονος αναζητούνταν για την εμπλοκή του και σε δεύτερη δολοφονία, και πάλι στην Αυστραλία, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Το δεύτερο έγκλημα αφορά και τον επίσης ομογενή Τιμ Βουκελάτος, φρουρό ασφαλείας σε άλλο νυχτερινό κέντρο, ο οποίος βρέθηκε πυροβολημένος και με 5 τραύματα μέσα στο αυτοκίνητό του. Αυστραλιανά μέσα μεταδίδουν πως ο 56χρονος αναζητούνταν για ανακρίσεις και πληροφορίες, χωρίς να θεωρείται ο βασικός ύποπτος για το δεύτερο έγκλημα.

Ο Τιμ Βουκελάτος, ο οποίος εργαζόταν ως πορτιέρης (bouncer) και οικοδόμος, πυροβολήθηκε θανάσιμα πέντε φορές μέσα στο αυτοκίνητό του στο προάστιο Campsie του Σίδνεϋ, τον Νοέμβριο του 1997. Η αστυνομία της Αυστραλίας είχε εκδώσει επικήρυξη για πληροφορίες, θεωρώντας τον Τζέιμς Δαλαμάγκα ως τον βασικό ύποπτο της εκτέλεσης, χωρίς ωστόσο να του απαγγελθούν ποτέ κατηγορίες. 29 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία του πατέρα της ακόμα δεν έχει μάθει τον δολοφόνο.

Η σχέση με τον Γιάννη Μακρή

Έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του αδελφού του, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κατηγορήθηκε για φόνο διέφυγε στην Ελλάδα. Ζούσε «κρυμμένος» στην επαρχία και κρυφά ανέβαινε στην Αθήνα. Σε μία από αυτές τις επισκέψεις του φέρεται να είχε συναντηθεί μεταξύ άλλων και με τον επιχειρηματία Γιάννη Μακρή με τον οποίο διατηρούσε κοινωνικές επαφές.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που τον έψαχνε η Interpol, η Αστυνομία της Αυστραλίας έδινε αμοιβή 200.000 δολαρίων, φαίνεται πως σχεδόν 8 χρόνια πριν την σύλληψή του, το φθινόπωρο του 2018 διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο των Αθηνών μαζί με τον επίσης Ελληνοαυστραλό Γιάννη (Τζον) Μακρή, που δολοφονήθηκε άγρια έξω από το σπίτι του στη Βούλα, την ίδια χρονιά.

Άκρως αποκαλυπτικό ήταν δημοσίευμα της Daily Telegraph στην Αυστραλία πριν μερικά χρόνια. «Ο Τζον Μάκρης ο οποίος εκτελέστηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2018, είχε έρθει σε επαφή με έναν από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας, τον Τζέιμς Δαλαμάγκα. Ο Δαλαμάγκας και ο Μακρής άρχισαν να κινούνται στους ίδιους κύκλους και μάλιστα κάποτε ζούσαν στην ίδια περιοχή της Βούλας. Επιπλέον, λίγες εβδομάδες πριν τη δολοφονία του Μακρή, οι δυο τους φαίνεται πως διασκέδαζαν μαζί σε νυχτερινό κέντρο των Αθηνών».

Το γεγονός ότι ένας διεθνώς καταζητούμενος ρίσκαρε να βγαίνει σε κέντρα διασκέδασης στην Αθήνα με ένα τόσο προβεβλημένο πρόσωπο όπως ήταν ο επιχειρηματίας Τζον Μακρής, παραμένει άξιο απορίας. Και οι δύο Ελληνοαυστραλοί, ο μεν Μακρής διατηρούσε νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϋ και ο δε Δαλαμάγκας εργαζόταν ως σεκιούριτι σε διάφορα μαγαζιά.

Ο Τζον Μακρής από την άλλη μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας. Ήταν κάτοικος Σίδνεϋ ενώ διατηρούσε δικό του κλαμπ στην περιοχή. Το 2013 αποφάσισε να εγκαταλείψει οριστικά το Σίδνεϋ και να ξεκινήσει μία νέα ζωή στην Αθήνα. Άνοιξε επιχειρήσεις σεκιούριτι και καθαριότητας θέλοντας να αφήσει πίσω του τα παλιά. Έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε το γνωστό μοντέλο Βικτώρια Καρύδα η οποία μέχρι τέλους ζητούσε δικαίωση για την άγρια δολοφονία του συζύγου της.

Και ο Τζέιμς Δαλαμάγκας εγκατέλειψε το Σίδνεϋ και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα αλλά για τελείως διαφορετικούς λόγους, αφού δραπέτευσε από την Αυστραλία γιατί κατηγορήθηκε για φόνο. Ήταν ο Νο1 καταζητούμενος για 27 χρόνια και κρυβόταν σε ένα χωριό έξω από Αίγιο με ψεύτικη ταυτότητα, και το όνομα «Αντώνης Τζήμας».

Το ρεπορτάζ της Daily Telegraph για την πολυτάραχη ζωή του στην Αυστραλία ήταν αποκαλυπτικό: «Μια φιγούρα του υποκόσμου λέει στην Daily Telgraph πως η πορεία του στον χώρο των συμμοριών ήταν αναδυόμενη. Τα αδέλφια Δαλαμάγκα ήταν κοντά και μαζί έτρεχαν μια εταιρεία σεκιούριτι που δεν ήταν τίποτα άλλο από μια βιτρίνα για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς. Ένας πρώην ντετέκτιβ πρόσθεσε πως ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ήταν γκάνγκστερ και όταν πέθανε ο αδελφός του έγινε ανεξέλεγκτος».