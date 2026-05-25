«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Διαθέσιμος ο νέος οδηγός που φέρνει την AI στην καθημερινότητα των πολιτών

Διαθέσιμος στο ευρύ κοινό είναι πλέον ο Οδηγός «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους», μια οργανωμένη πρωτοβουλία που επιχειρεί να κάνει την τεχνολογία της AI πιο κατανοητή και αξιοποιήσιμη στην πράξη.

Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού.

Ο οδηγός διατίθεται δωρεάν μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό του.

Ένα εργαλείο κατανόησης και καθημερινής χρήσης

Βασικός στόχος του οδηγού είναι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και η ορθή αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε τρεις κρίσιμους τομείς: την καθημερινότητα, την εργασία και τη μάθηση.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα σύγχρονα συστήματα AI, μια δεξιότητα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.

Ο οδηγός λειτουργεί ως ένα πρακτικό και ολοκληρωμένο εργαλείο, παρουσιάζοντας με απλό και προσιτό τρόπο τόσο τις βασικές αρχές λειτουργίας της Τεχνητής Νοημοσύνης όσο και τις εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή.

Μέσα από παραδείγματα και συγκεκριμένες οδηγίες, επιδιώκει να εξοικειώσει τους πολίτες με τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, συμβάλλοντας στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και ενισχύοντας την ικανότητα αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Πώς λειτουργεί η AI στην πράξη

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (ΜΓΜ), τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης γενικού σκοπού.

Όπως εξηγεί ο οδηγός, τα συστήματα αυτά επεξεργάζονται διαφορετικά είδη δεδομένων — από κείμενο και εικόνες μέχρι ήχο και έγγραφα — και μέσω σύνθετων αλγορίθμων αναλύουν πληροφορίες και παράγουν αποτελέσματα.

Οι εφαρμογές τους είναι ήδη ορατές στην καθημερινότητα:

δημιουργία περιεχομένου, όπως κείμενα και εικόνες

προβλέψεις, όπως η πρόγνωση καιρού

αυτοματοποιημένες συστάσεις και αποφάσεις, όπως η διαχείριση ανεπιθύμητων μηνυμάτων

Η κατανόηση αυτών των λειτουργιών αποτελεί βασικό βήμα για την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Συνεργασία επιστημόνων και Πολιτείας

Η ανάπτυξη του οδηγού φέρει έντονο συνεργατικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί αποτέλεσμα της σύμπραξης της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας με θεσμικούς φορείς.

Το έργο υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ερευνητή Τεχνητής Νοημοσύνης Γιάννης Ασσαέλ, με τη στρατηγική καθοδήγηση του Ειδικού Γραμματέα Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων Βασίλης Καρκατζούνης.

Ξεχωρίζει, επίσης, για τον εθελοντικό του χαρακτήρα, καθώς συνδέει την ελληνική επιστημονική διασπορά με την Πολιτεία, με κοινό στόχο τη διάχυση της γνώσης και την καθιστά προσβάσιμη στο ευρύ κοινό.

Μέρος μιας ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής

Η δημιουργία και διάθεση του οδηγού εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την προώθηση της καινοτομίας στην ελληνική κοινωνία.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η λειτουργία της νέας ψηφιακής πύλης δεδομένων, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα και υπηρεσίες.

Στόχος είναι η ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας, μετατρέποντας μια σύνθετη τεχνολογία σε πρακτικό εργαλείο καθημερινής χρήσης.

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογική εξέλιξη επιταχύνεται, η πρόσβαση σε αξιόπιστη και κατανοητή γνώση γίνεται κρίσιμη.

Ο Οδηγός «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους» δεν περιορίζεται στην ενημέρωση — επιχειρεί να δώσει στους πολίτες τα μέσα για να συμμετέχουν ενεργά στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.