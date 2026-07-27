ΤΕΧΑΝ: Η απάντηση της εταιρείας για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

Στην αντεπίθεση περνά η TEXAN μετά τα δημοσιεύματα που αφορούν υπερκοστολογήσεις στα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Με την ανακοίνωσή της, η TEXAN απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες σε βάρος της, κάνοντας λόγο για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμησης και αφήνει αιχμές κατά ανταγωνιστών, πολιτικών προσώπων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο του ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρίσκεται ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής, που διενεργήθηκε πριν από περίπου έξι χρόνια, για την προμήθεια 248 «Σπιτιών Ανακύκλωσης», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 83 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα εξετάζει, μεταξύ άλλων, το κόστος προμήθειας των συστημάτων, καθώς η συμβατική αξία τους διαμορφώθηκε σε περίπου 300.000 ευρώ ανά «Σπίτι Ανακύκλωσης».

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι διακόπτει τη συνεργασία της για τη λειτουργία των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης στην Αττική, ενώ από την πλευρά του ΕΔΣΝΑ έχουν διατυπωθεί αιτιάσεις σχετικά με τη μη παράδοση περίπου 15.000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

1) Ισχύει ότι ο πρόσφατος κύκλος ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης ξεκίνησε μετά την ανακήρυξη (στις 3.7.2026) του Αναδόχου σε δύο Διεθνείς Διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης που διενέργησε η DRS HELLAS ;

2) Ποιος επιχειρηματίας και για ποιο λόγο απευθύνθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό και ζήτησε να παιχθεί ψευδές και συκοφαντικό θέμα για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης;

3) Για ποιο λόγο δημοσιεύματα επικαλούνται πόρισμα της ΕΔΕΛ για τιμή αγοράς 66.000€, όταν το συγκεκριμένο πόρισμα Ελέγχου της ΕΔΕΛ αναφέρει ρητά ότι ανταγωνιστική εταιρία κατέθεσε οικονομική προσφορά 332.072 € (267.800 € πλέον ΦΠΑ) ανά Πολυκέντρο Ανακύκλωσης στο Διεθνή Διαγωνισμό του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου;

4) Για ποιο λόγο δεν ανοίγει η οικονομική προσφορά ανταγωνιστικής εταιρίας που κατέθεσε οικονομική προσφορά στο Διεθνή Διαγωνισμό του ΕΣΔΑ Κρήτης, για να αποδειχθεί ότι και σε 2ο Διαγωνισμό η ανταγωνιστική εταιρία προσέφερε τιμή 332.072 €;

5) Ισχύει ότι υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νο 1345-2024) που έχει αποφασίσει αμετάκλητα ότι δεν υπάρχει καμία υπερκοστολόγηση, καμία φωτογραφική διάταξη και όλοι οι διαγωνισμοί για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης είναι άψογοι;

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Απόφαση εκδόθηκε αποφασίζοντας για τα επιχειρήματα της ΕΔΕΛ, καθόσον η Έκθεση Ελέγχου της ΕΔΕΛ είχε κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο με αποτέλεσμα για το θέμα αυτό να επιληφθεί και να αποφασίσει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.)

6) Ποια η οικογενειακή σχέση του πληρεξούσιου δικηγόρου της ανταγωνιστικής εταιρίας με Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου συγκεκριμένης Κυβέρνησης επί 8 έτη;

7) Ποια η σχέση σημερινού Προέδρου Κοινοβουλευτικού Κόμματος, που με δηλώσεις του αναφέρεται σε κόστος 66.000€ ανά Πολυκέντρο, με τον εν λόγω Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και το συγκεκριμένο Κόμμα;

8) Ο τομεάρχης ποιανού Κοινοβουλευτικού κόμματος και με ποια ιδιότητα προσπάθησε να εντάξει φωτογραφικές τεχνικές προδιαγραφές υπέρ συγκεκριμένης εταιρίας στους Διαγωνισμούς της DRS HELLAS;

9) Ισχύει ότι η Πρέσβειρα της χώρας προέλευσης ανταγωνιστικής εταιρίας έκανε συνάντηση στην Πρεσβεία με τον Νόμιμο Εκπρόσωπο Οργανισμού της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών των Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών της DRS HELLAS για την επιλογή των αναδόχων για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης, με αντικείμενο της συνάντησης αυτούς τους διαγωνισμούς;

@texan.recycling ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τα 10 πρώτα αποκαλυπτικά ερωτήματα #TEXAN ♬ original sound – Texan Recycling

10) Για ποιο λόγο δημοσιεύματα επικαλούνται ότι η λειτουργία Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε ΦΟΔΣΑ διακόπηκε με υπαιτιότητα εταιρίας, ενώ έχουν αναρτηθεί επίσημα Δελτία Τύπου στα sites των ΦΟΔΣΑ ότι ολοκληρώθηκε η σύμβαση λειτουργίας και οι ΦΟΔΣΑ (με δική τους αποκλειστική υπαιτιότητα) έχουν καθυστερήσει να επιλέξουν νέο ανάδοχο ;