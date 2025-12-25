Τα χιόνια «έντυσαν» στα άσπρα τα χιονοδρομικά κέντρα και τα ορεινά χωριά της χώρας

Τα Χριστούγεννα έγιναν και επισήμως «λευκά» στα ορεινά χωριά και τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας με βίντεο και φωτογραφίες από τους δρόμους να μας μεταφέρουν το γιορτινό κλίμα και τις πίστες να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους χειμερινούς ταξιδιώτες με πολύ χιόνι.

Τα χιονοδρομικά κέντρα Παρνασσού, Βασιλίτσας και Ανήλιου έγιναν κατάλευκα θυμίζοντας… Άλπεις ενώ και στα ορεινά χωριά τα Χριστούγεννα μπήκαν με χιόνια και κατάλευκες εικόνες.

Χιονόπτωση σημειώθηκε στην Μηλιά Μετσόβου και στην Σαμαρίνα Γρεβενών με τις στέγες των σπιτιών να γίνονται λευκές και να περιμένουν τον Άη Βασίλη να «βουτήξει» στην καμινάδα τους.