Τα πρώτα λόγια του 89χρονου που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα να φοβίσω το σύστημα»

Απαντήσεις για τα κίνητρα των πυροβολισμών, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως, έδωσε ο 89χρονος με το που συνελήφθη από τις αρχές της Πάτρας και μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ.

Όπως αποκάλυψε και το newsit.gr, ο ηλικιωμένος δράστης των πυροβολισμών είχε εμμονή με τον ΕΦΚΑ μιας και απαιτούσε να λάβει μεγαλύτερη σύνταξη από αυτή που του είχε οριστεί. Έτσι, άρπαξε την «πειραγμένη» καραμπίνα του, εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και του Εφετείου και ξεκίνησε να πυροβολεί, τραυματίζοντας 5 εργαζομένους που νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση.

Ο 89χρονος αφού συνελήφθη μετά από 5 ώρες που τον αναζητούν οι άνδρες της ΕΛΑΣ, είπε στους αστυνομικούς πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει και η επίθεση ήταν μία πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας καθώς το ΙΚΑ του έχει αλλοιώσει τα ένσημα.

Ισχυρίστηκε μάλιστα πως είχε προειδοποιήσει από το 2019 για τα όσα ήθελε να κάνει, με τις αρχές να τον κλείνουν στο Δαφνί. Συνέχισε λέγοντας πως προτιμά να μπει φυλακή παρά στο γηροκομείο και κατήγγειλε τον ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στα γραφεία του ΕΦΚΑ, κάτι που απέδειξε και η χθεσινή του επίθεση.

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα. 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου. Από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές αρχές. Με προσέβαλαν: “Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;”. Πυροβόλησα στο έδαφος, δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και το σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019, με είχαν κλείσει στο Δαφνί. Καταγγέλλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ» φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του σύμφωνα με τον δικηγόρο του που μίλησε στον ΑΝΤ1.