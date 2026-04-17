Τα δύο σενάρια για το θρίλερ με τη νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας – Με αμυχές το θύμα και ο 45χρονος Ιταλός

Η άγνωστη νεαρή γυναίκα από την Αιθιοπία, ο Ιταλός τουρίστας, η γνωριμία μέσω πλατφόρμας επαφών και ο ιδιοκτήτης του airbnb διαμερίσματος που μέσω ειδικού κωδικού, άνοιξε στην Αστυνομία την πόρτα του καταλύματος για να μπουν μέσα οι αρχές και να προσαγάγουν τον αλλοδαπό ένοικο.

Αυτά ειναι τα στοιχεία που συνθέτουν το θρίλερ του θανάτου από πτώση της άτυχης γυναίκας από την Αιθιοπία τα ξημερώματα της Παρασκευής (17.04.2026) στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 45χρονος Ιταλός, που αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς και μπήκαν μέσα μετά από κωδικό που έστειλε εξ αποστάσεως ο ιδιοκτήτης, ήταν γεμάτος αμυχές και είπε ότι γνώρισε την κοπέλα ηλικίας περίπου 30 ετών απο διαδικτυακή εφαρμογή. Ισχυρίστηκε ότι συναντήθηκαν στο δωμάτιο και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 4, την έδιωξε και δεν γνωρίζει στη συνέχεια τι είχε συμβεί. Την ίδια ώρα σε κατάθεσή του ένοικος της πολυκατοικίας που διαμένει στον ίδιο όροφο είπε πως άκουσε φωνές από μια γυναίκα έξω απο την πόρτα του διαμερίσματος.

Υποστήριξε δε, πως περίπου μισή ώρα αργότερα, άκουσε έναν δυνατό κρότο από σπάσιμο τζαμαρίας μεταξύ του 3ου και του 4ου ορόφου. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εξετάζουν δύο σενάρια για το τι έχει συμβεί. Το πρώτο έχει να κάνει με έναν έντονο τσακωμό μεταξύ του 45χρονου Ιταλού και της γυναίκας από την Αιθιοπία, πιθανότατα την έδιωξε από το σπίτι και η γυναίκα ανέβηκε από τον 3ο στον 4ο όροφο και αφού έσπασε το τζάμι, προσπάθησε να κατέβει στο διαμέρισμα από τον φωταγωγό και έπεσε στο κενό.



Το δεύτερο σενάριο είναι να προσπάθησε πάνω στον τσακωμό να «αποδράσει» από το διαμέρισμα του 3ου και να σκαρφάλωσε στον 4ο με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να έπεσε βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Οι πληροφορίες λένε πως τόσο ο Ιταλός, όσο και η γυναίκα φέρουν αμυχές που δείχνει πως προηγήθηκε ένα πολύ άγριο σκηνικό, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση θα δώσει περισσότερα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της κοπέλας.

