Ταύρος: Έπιασαν στα «πράσα» 33χρονο να ξεφορτώνει μπάζα στην περιοχή

Ένας 33χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στον Ταύρο τη στιγμή που πέταγε στην περιοχή οικοδομικά υλικά τα οποία μετέφερε με φορτηγό αυτοκίνητο.

Ο 33χρονος αλλοδαπός έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς της ομάδας αποτροπής απόρριψης αποβλήτων μεσημεριανές ώρες της 16ης Απριλίου να ρίχνει μπάζα από φορτηγό στην περιοχή του Ταύρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου – Ταύρου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου – Ταύρου, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε το φορτηγό.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.