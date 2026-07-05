Ταυτότητες: Οι παλιές παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό, έχουν αυξηθεί τα διαθέσιμα ραντεβού για τις νέες

Από τις 3 Αυγούστου παύουν να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες στο εξωτερικό, όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, το πρωί της Κυριακής (5.7.26).

«Από τις 3 Αυγούστου παύει να ισχύει πλέον η μπλε ταυτότητα. Η άμεση επίπτωση είναι ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό με αυτήν και θα πρέπει να έχει διαβατήριο», σημείωσε ο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλος.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων ανέφερε ότι, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, έχουν ανοίξει επιπλέον ραντεβού για την έκδοση νέων ταυτοτήτων, ιδιαίτερα στην Αθήνα, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη πίεση.

Όπως είπε, από χθες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% τα διαθέσιμα ραντεβού στην Αθήνα, ενώ αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει και στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση.

Διευκρίνισε δε ότι οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν νέα ταυτότητα σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας και όχι αποκλειστικά στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

«Μπορεί να πάει κανείς σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και να εκδώσει την ταυτότητά του με μια πολύ πιο γρήγορη διαδικασία», τόνισε.

Αναφερόμενος στη διαδικασία έκδοσης, ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε ότι είναι «πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη», ενώ στάθηκε και στη δυνατότητα χρήσης ψηφιακής φωτογραφίας.

Όπως εξήγησε, ο πολίτης μπορεί να βγάλει φωτογραφία σε επαγγελματία φωτογράφο, η οποία στη συνέχεια ανεβαίνει ηλεκτρονικά στο gov.gr και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου χρειάζεται, ακόμη και περισσότερες από μία φορές.