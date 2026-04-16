Τατόι: Λύκος «έκοβε» βόλτες στο βουνό – Δείτε βίντεο

Ένας λύκος εμφανίστηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή του Τατοϊου, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών και την αναστάτωση των πολιτών κοντά στο Κρυονέρι.

Ένας περιπατητής που βρισκόταν στο σημείο του Τατοΐου όπου βρισκόταν ο λύκος, κατάφερε να βγάλει βίντεο με το κινητό του τηλέφωνο την ώρα που το άγριο ζώο τα παρακολουθεί και τον… «μετράει» λίγο πριν φύγει ανεβαίνοντας τον λόφο.

Ο ίδιος τονίζει ότι οι λύκοι συνηθίζουν να «μετρούν» το θήραμά τους, ακολουθώντας το ακόμη και για μεγάλες αποστάσεις, κάτι που σε περίπτωση ανθρώπου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο λύκος φέρει κολάρο, στοιχείο που δείχνει πως πιθανόν παρακολουθείται από αρμόδιους φορείς. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ήταν γνωστή η παρουσία του στην περιοχή και αν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών.

Η εμφάνιση λύκου σε τόσο κοντινή απόσταση από ανθρώπους σε περιοχή της Αττικής επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συνύπαρξης με την άγρια ζωή και την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η προστασία των ζώων όσο και η ασφάλεια των πολιτών.

Τι πρέπει να κάνουμε όταν συναντήσουμε λύκο