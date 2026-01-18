Ταΰγετος: Καρέ καρέ η διάσωση των 4 ορειβατών που τραυματίστηκαν μετά από πτώση σε χαράδρα στα 2.000 μέτρα

Ώρες αγωνίας για οκτώ ορειβάτες που εγκλωβίστηκαν σε υψόμετρο 2 χιλιάδων μέτρων στον παγωμένο Ταΰγετο την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

Τέσσερις ορειβάτες τραυματίστηκαν μετά από πτώση σε χαράδρα στον Ταΰγετο όμως δεν στάθηκε δυνατή η μεταφορά τους από το σημείο καθώς το ελικόπτερο που κλήθηκε για βοήθεια δεν μπόρεσε να προσγειωθεί εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Mega, άνδρες της Πυροσβεστικής έχουν μόλις εντοπίσει 4 από τους οκτώ ορειβάτες που εγκλωβίστηκαν στον Ταΰγετο.

Στα αποκλειστικά πλάνα φαίνεται να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν με φορείο καθώς έχουν τραύματα στα πόδια.

Στη συνέχεια οι 4 τραυματίες, τρεις άνδρες και μια γυναίκα, έφτασαν στο νοσοκομείο της Σπάρτης με αυτοκίνητο της Πολιτικής Προστασίας ενώ όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το βράδυ της Κυριακής 18 Ιανουαρίου έφθασαν στο Νοσοκομείο Σπάρτης οι πρώτοι τέσσερις ορειβάτες, με όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για τρεις γυναίκες και έναν άνδρα, νεαρής ηλικίας, οι οποίοι είχαν απεγκλωβιστεί από τον Ταΰγετο και είναι καλά στην υγεία τους.

Συνολικά μεταφέρονται 12 ορειβάτες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι 8 είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι 4 φέρουν τραυματισμούς και θα εκτιμηθούν από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών με την άφιξή τους.

Το χρονικό του θρίλερ

Το θρίλερ με τους οκτώ ορειβάτες ξεκίνησε στη μία το μεσημέρι της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ανάβασης γλίστρησαν και ο ένας παρέσυρε τον άλλον.

«Τα παιδιά, που τραυματίστηκαν ήταν χωρισμένα σε 3 σχοινοσυντροφιές, μία από τις σχοινοσυντροφιές γλίστρησε όπως την είδαν οι άλλοι από κάτω, οι άλλες σχοινοσυντροφιές που ανέβαιναν, και γλίστρησαν προς τα κάτω, με αποτέλεσμα ο ένας να πέσει πάνω στον άλλον.

Σε αυτό το στάδιο τραυματίστηκαν 3 άτομα στα πόδια με στραμπουλίσματα ενώ ένας ακόμη τραυματίας περπατάει υποβασταζόμενος», είπε η γενική γραμματέας Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής.

Οι ορειβάτες εγκλωβίστηκαν στη θέση Πόρτες, σε δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας».

«Οι Πόρτες είναι ένα σημείο στον Ταΰγετο, λίγο πριν πάρεις την ανηφόρα για την κορυφή του Ταϋγέτου, τον προφήτη Ηλία. Ουσιαστικά βρίσκεται περίπου στα 20 λεπτά σε κανονικές συνθήκες για τους ορειβάτες, πριν φτάσουν στην κορυφή», είπε ο Bερούτης Θεόδωρος Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας.

«Έχουμε 4 τραυματίες, πιο βαριά τέλος πάντων, περιπατητικούς μεν, αλλά θα μπουν σε φορεία σιγά σιγά, τους εγκαταλείπουν οι δυνάμεις τους, για να συνεχίσουμε την επιχείρηση», δήλωσε ο Δημοσθένης Κακούρος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης.

Κινητοποιήθηκε άμεσα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, όμως δεν κατάφερε να προσεγγίσει εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

«Είχαμε ελπίδες ότι το ελικόπτερο θα τα έπαιρνε, δεν τα πήρε το ελικόπτερο, δεν μπόρεσε να τα πάρει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τα παιδιά έχουν κατέβει στο καταφύγιο, όσα δεν έχουν χτυπήσει δηλαδή σοβαρά ή έχουν αμυχές κλπ.», πρόσθεσε η γενική γραμματέας ορειβατικού συλλόγου Φυλής

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου.