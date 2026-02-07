Τέσσερις σεισμοί στη νότια Κρήτη μέσα σε μια ώρα: Ο μεγαλύτερος ήταν 3,9 Ρίχτερ

Τέσσερις σεισμοί, ο μεγαλύτερος 3, 9 Ρίχτερ και ο μικρότερος 3 Ρίχτερ, ταρακούνησαν τη νότια Κρήτη το απόγευμα της Παρασκευής (06/02/2025).

Οι σεισμοί έγιναν με διαφορά λίγων λεπτών στη νότια Κρήτη και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του νομού Λασιθίου.

Ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 3 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 11, 8 χλμ και επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή 17χλμ από την Χρυσή Λασιθίου.

Ο επόμενος μερικά δευτερόλεπτα αργότερα στις 19.32 και είχε μέγεθος 3,9 Ρίχτερ, εστιακό βάθος 11,3 χλμ και επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Ιεράπετρας.

Ο τρίτος έγινε εννιά λεπτά αργότερα και είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ, εστιακό βάθος 7,2 Ρίχτερ και επίκεντρο 23χλμ ανοικτά από την Χρυσή.

Μισή ώρα αργότερα ακολούθησε και τέταρτος σεισμός 2,7 Ρίχτερ και πάλι ανοικτά της Χρυσής