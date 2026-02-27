Τέμπη: 90 συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο (28.02.2026) καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Περίπου 90 συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, καθώς και κινητοποιήσεις σε 25 πόλεις του εξωτερικού το Σάββατο, ανήμερα της τρίτης επετείου από τις 28 Φεβρουαρίου 2023 και το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα (11 π.μ.) θα πραγματοποιηθούν προσυγκεντρώσεις σε σημεία πέριξ της πλατείας, όπως:

– η πλατεία Ομονοίας

– τα Προπύλαια

– άλλα κεντρικά σημεία.

Αναμένονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας από νωρίς το πρωί.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων:

Πλοία: Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια, λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Τρένα: Δεν θα κυκλοφορήσουν, εξαιτίας 24ωρης απεργίας των εργαζομένων.

Μετρό, Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ) και Τραμ: Στην Αττική θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις 9 το πρωί, έπειτα από αίτημα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των διαδηλωτών προς το κέντρο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Θα κινηθούν τις πρωινές ώρες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στις συγκεντρώσεις.

Συνολικά, σε πανελλαδικό επίπεδο, πλοία και τρένα δεν θα κινηθούν, ενώ στην Αττική τα μέσα σταθερής τροχιάς θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό μετά τις 9 το πρωί.

Αναλυτικά:

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί για το Σάββατο, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ειδικότερα:

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 09:00 ως τις 21:00. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

– από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

– από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

– από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

– από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και οι συρμοί θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια του Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

– ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 και 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Σημειώνεται ότι σε Σιδηρόδρομο και Προαστιακό δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο.

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα λεωφορεία και τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι ως προς τον τομέα των μεταφορών, 24ωρη απεργία το Σάββατο έχουν κηρύξει οι εργαζόμενοι στην ακτοπλοΐα.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ στο δημόσιο τομέα, αλλά και συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα όπως η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αλλά και πρωτοβάθμια σωματεία πολλών κλάδων έχουν λάβει απεργιακές αποφάσεις.

Τέλος, όπως ενημέρωσε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.