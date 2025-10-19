Τέμπη: Συγγενείς έγραψαν ξανά τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, πραγματοποιήθηκε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη το βράδυ της Κυριακής (19.10.2025). Αρκετά διακριτική, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, ήταν η αστυνομική παρουσία.

Με κεντρικό σύνθημα «τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα είναι έγκλημα», οι διοργανωτές απηύθυναν «ειρηνικό κάλεσμα διαμαρτυρίας», μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη. Στο τέλος της συγκέντρωσης, συγγενείς των θυμάτων πέρασαν ξανά με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των νεκρών που παραμένουν γραμμένα μπροστά από τη Βουλή.

​Στη συγκέντρωση, σύμφωνα με το κάλεσμα, συμμετείχαν «ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας».

Ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα, τόνισε ότι «έχουμε σήμερα ένα κάλεσμα, σχετικά με όλο αυτό που συμβεί για τον χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Δεν θέλω να πω πολλά. Λίγα, συνοπτικά, για να ακούει και να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σήμερα πρέπει εδώ πέρα να γραφτεί και το 58ο θύμα, το οποίο είναι η Δημοκρατία. Δολοφονήσανε και τη Δημοκρατία. Βέβαια, μαζί με τα 57 παιδιά, το 58 είναι η δολοφονία της Δημοκρατίας. Έχουμε γράψει εδώ πέρα. Είναι ένας χώρος για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, να διαμαρτυρηθούμε κόσμια όσο μπορούμε, για τη δολοφονία αυτών των παιδιών. Κρατική δολοφονία, έτσι δεν είναι;».

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με συγγενείς των θυμάτων να γράφουν ξανά τα ονόματα, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο υπό τον φόβο αστυνομικής επέμβασης. Παρά ταύτα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε απόσταση και κράτησαν διακριτική στάση.