Τέμπη: Στο επίκεντρο οι δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας – Σε εκκρεμότητα η κάλυψη της δίκης

Η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα (28.04.2026) με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, μέσα σε ένα ήδη φορτισμένο κλίμα που έχει διαμορφωθεί από όσα προηγήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στο επίκεντρο της σημερινής διαδικασίας στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών αναμένεται να βρεθούν οι δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Εξαίρεση αποτελούν τέσσερις συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι εκπροσωπούν κατηγορούμενους εναντίον των οποίων έχει στραφεί το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς τους έχει δοθεί επιπλέον χρόνος για την προετοιμασία τους.

Την ίδια στιγμή, το θέμα της οπτικοακουστικής κάλυψης της δίκης παραμένει σε εκκρεμότητα και αναμένεται να εξεταστεί σε μεταγενέστερη φάση, αφού ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία που αφορά τη νομιμοποίηση των παραστάσεων.

Ένταση για τη στάση του Ελληνικού Δημοσίου

Η συνεδρίαση της Δευτέρας (27.04.2026) χαρακτηρίστηκε από ισχυρές αντιδράσεις, ύστερα από την απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο απέναντι σε τέσσερις από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους.

Ειδικότερα, η δήλωση αφορά τρεις σταθμάρχες και τον προϊστάμενό τους, οι οποίοι, σύμφωνα με τη σχετική τοποθέτηση, συνιστούν τον «κεντρικό πυρήνα» της υπόθεσης, με άμεση σύνδεση των αρμοδιοτήτων τους με την πρόκληση της τραγωδίας.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων και συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, που κάνουν λόγο για επιλεκτική απόδοση ευθυνών και για περιορισμό της υπόθεσης αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα, αφήνοντας στο περιθώριο άλλες πιθανές ευθύνες.

Οργή συγγενών

Οι συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι οι κατηγορούμενοι, προκειμένου να εξεταστεί συνολικά το σύνολο των πράξεων και παραλείψεών τους. Τόνισαν, μάλιστα, ότι σχεδόν 38 μήνες μετά την τραγωδία εξακολουθούν να αναμένουν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, εντάσεις προκλήθηκαν και από το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για επιπλέον χρόνο, ώστε να τοποθετηθούν επί της τρισέλιδης δήλωσης του Δημοσίου — αίτημα που έγινε δεκτό από την έδρα.

Η εξέλιξη αυτή επιδείνωσε περαιτέρω το ήδη φορτισμένο κλίμα στην αίθουσα, οδηγώντας τελικά στη διακοπή της συνεδρίασης.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι, η δίκη θα διακοπεί για τουλάχιστον 30 ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης στην αίθουσα όπου διεξάγεται η διαδικασία, στο campus του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας σχετικά με την καταλληλότητα του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται στοιχεία από την Πολεοδομία και την Πυροσβεστική, ενώ προβλέπονται και αυτοψίες από πραγματογνώμονα.