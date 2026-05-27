Τέμπη: Ξεκίνησε η δίκη – Παρόντες οι 6 από τους 36 κατηγορούμενους, στην αίθουσα και συγγενείς των θυμάτων

Σε εξέλιξη βρίσκεται πλέον η πολυαναμενόμενη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών στην ειδικά πλέον διαμορφωμένη αίθουσα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συγγενείς των θυμάτων και δικηγόροι έφτασαν από νωρίς στο κτίριο, ενώ την εμφάνισή της έκανε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έριξε τις δικές της αιχμές προς την κυβέρνηση.

Η δίκη για τα Τέμπη λοιπόν ξεκίνησε σήμερα το πρωί (27/5/2026) μετά από διακοπή ενός μήνα, εξαιτίας της ακαταλληλότητας της αίθουσας. Από τους 36 κατηγορούμενους, παρόντες είναι μόνοι οι έξι, σύμφωνα με το thesspost.gr. Βέβαια εξαιτίας των πολλών διαδικασιών που πρέπει να γίνουν πριν η δίκη στην ουσία της , με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, επιζώντων και ειδικών πραγματογνωμόνων, θα αργήσει πολύ ακόμα να μπει.

Η συνήγορος συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε για ακόμα μία φορά την κυβέρνηση, ότι επιχειρεί να «κουκουλώσει» τις ευθύνες υψηλόβαθμων προσώπων για την τραγωδία στα Τέμπη που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε πως, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότεροι από τρεις μήνες από την έναρξη της δίκης, εξακολουθούν να μην υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια δίκαιη δίκη, όπως –όπως είπε– επιβάλλουν το Σύνταγμα, οι διεθνείς συμβάσεις και οι αρχές του κράτους δικαίου.

Η ίδια συνέδεσε μάλιστα τη σημερινή διαδικασία με την παράλληλη εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, αποκαλύπτοντας ότι μόλις χθες βρέθηκε ενώπιον Αρεοπαγίτη Ανακριτή για τμήμα της δικογραφίας που, σύμφωνα με την ίδια, «θα έπρεπε να βρίσκεται στη δικογραφία ενώπιον αυτού του δικαστηρίου».

Η πιο σκληρή αναφορά της αφορούσε την κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ανοιχτά για σκόπιμη χρονοτριβή. «Η κυβέρνηση είναι αυτή που χρονοτριβεί, γιατί θέλει να ροκανίσει τον χρόνο και να κουκουλώσει τις ευθύνες για τους υψηλούς υφίνοντες, για τους υψηλόβαθμους κατηγορουμένους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμήνυσε τέλος ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα βρίσκονται «σε κάθε δικάσιμο», επιμένοντας ότι «η αλήθεια θα λάμψει» και ότι όσοι ευθύνονται για την τραγωδία «θα πάνε φυλακή». Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η δίκη συνεχίζεται με συνεχείς διακοπές και έντονη αντιπαράθεση γύρω από τη διαδικασία, τα αποδεικτικά στοιχεία και τις ευθύνες πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσει η δίκη

Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται με διαδικαστικά ζητήματα, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να υποβάλλουν ενστάσεις στις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας που κατέθεσαν οι 59 δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας και το Σωματείο Μηχανοδηγών ΟΣΕ. Η αίθουσα επίσης έχει πλέον 500 θέσεις και ο χώρος που ήταν 286 τετραγωνικά μέτρα, είναι πλέον 452.

Επιπλέον, οι τρεις κατηγορούμενοι σταθμάρχες και ο Επιθεωρητής τους αναμένεται να ζητήσουν την αποβολή από τη δίκη του ελληνικού δημοσίου, ως υποστηρίζοντα της κατηγορίας, καθώς υπενθυμίζεται ότι το δημόσιο, μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο σε βάρος των τεσσάρων αυτών κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας επί της ουσίας το εξαρχής κυβερνητικό αφήγημα, για τραγωδία που προκλήθηκε κυρίαρχα από το ανθρώπινο λάθος.

Οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας έχουν ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να συνεδριάζουν κάθε Τρίτη και Τετάρτη του Ιουνίου και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και τον Ιούλιο. Με δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα, δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το διαδικαστικό κομμάτι της υποβολής ενστάσεων, υποβολής αιτημάτων σχετικών με τη λειτουργία του δικαστηρίου (βιντεοσκόπηση κτλ.) πριν από την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, στα μέσα Σεπτεμβρίου 2026.