Τέμπη: Η άγρια κόντρα Σεβαστίδη – Κωνσταντοπούλου, το «λίφτινγκ» στην αίθουσα και το πλάνο δικαστών και αστυνομίας για την δίκη

Ο διαδικτυακός τσακωμός που έχει ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο μεταξύ του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορου Σεβαστίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με φόντο την υπόθεση των Τεμπών, καθόλου δεν προοιωνίζει μια ήρεμη συνέχεια, σε κλίμα συναίνεσης και συνεννόησης για την εκδίκαση της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Από τη μία πλευρά τα ιδιαίτερα υψηλά ντεσιμπέλ στο λεκτικό μπρα ντε φερ Χριστόφορου Σεβαστίδη – Ζωής Κωνσταντοπούλου για εκατέρωθεν χειρισμούς στην υπόθεση του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη και από την άλλη οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες συγγενών θυμάτων, δικηγόρων για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης στο ειδικά διαμορφωμένο δικαστήριο της Λάρισας, συνθέτουν ένα «πολεμικό» σκηνικό που δυναμιτίζει περισσότερο την κατάσταση και παράγει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, από αυτά που επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία 24ωρα με εξαγγελίες για εξομάλυνση των προβλημάτων και βελτίωση των συνθηκών εντός και εκτός του δικαστηρίου.

Ο κ. Σεβαστίδης στο βίντεο διάρκειας 6,5 λεπτών που ανήρτησε στα social media και με μια πρωτοφανή εμπρηστική ρητορική, «φωτογραφίζει» ευθέως τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπολύοντας μύδρους εναντίον της για «στόχευση ορισμένων να μετατρέψουν τη δίκη σε πολιτικό επίδικο», που «ενεργούν καλυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική ασυλία τελώντας σωρεία αδικημάτων», που «εργαλειοποιούν τη δίκη και πουλάνε σόου στις τηλεοπτικές κάμερες», που «στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον» για την υπόθεση των Τεμπών, αλλά «κάθε βίντεο που ανεβάζουν, κάθε παράνομη πράξη που διαπράττουν μετατρέπεται στη δική τους συνείδηση σε χιλιάδες ψήφους στις επερχόμενες εκλογές».

Μάλιστα, ο πρόεδρος της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής ένωσης των δικαστικών λειτουργών προχωρά ένα βήμα παραπάνω, παρομοιάζοντας τις ενέργειες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με αυτές που ακολουθούσαν οι Χρυσαυγίτες. Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο κ. Σεβαστίδης μιλά για ευθύνες των μέσων μαζικής ενημέρωσης που «εκκολάπτουν και πάλι το αυγό του φιδιού σε άλλη συσκευασία», για «αντιδημοκρατικές εκτροπές» και για πρακτικές που στοχεύουν «στην ολοκληρωτική διάλυση των θεσμών στο υφιστάμενο πολίτευμα».

Η οργισμένη απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήρθε λίγες ώρες αργότερα με μια ανάρτηση, επίσης στο facebook, τα ξημερώματα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος τριών συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας μιλά για «συκοφαντικό» και «ακραία υπονομευτικό για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης διάγγελμα Σεβαστίδη, που σπεύδει να δώσει διαπιστευτήρια και χείρα βοηθείας στην υπόλογη κυβερνητική εξουσία». Η κ. Κωνσταντοπούλου στη μακροσκελή της ανάρτηση επιτίθεται ξανά στον υπουργό Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντάς τον «φασίστα», κάνοντας λόγο για «βρόμικη, καθεστωτική και όχι δικαστική επιλογή» από πλευράς Σεβαστίδη να στοχοποιήσει συνηγόρους οικογενειών θυμάτων και την ίδια.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε μια ολομέτωπη επίθεση κατά Σεβαστίδη, στην ανάρτησή της, μιλά για επιδίωξη του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να «μετατρέψει τη δίκη των Τεμπών σε ντεκόρ για προεκλογική εκστρατεία». «Είστε ψευδολόγος, υβριστής και συκοφάντης και δε διστάζετε να τείνετε χείρα βοηθείας στον Φλωρίδη, αντιδικώντας με τους συνηγόρους και τους συγγενείς θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών», απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όλα τα βλέμματα στην αίθουσα

Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι κατά πόσο θα αλλάξει η εικόνα και κυρίως η διαλειτουργικότητα του χώρου στο «Γαιόπολις», προκειμένου να ξεκινήσει εύρυθμα και ομαλά η ακροαματικότητα, με όρους ασφάλειας και διαφάνειας για όλους τους παράγοντες της δίκης. Στον απόηχο των σφοδρών επικρίσεων που δέχτηκε η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όλες τις προηγούμενες ημέρες για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών, υπήρξαν παρεμβάσεις στους χώρους του δικαστηρίου, με σκοπό να μεγαλώσει η κύρια αίθουσα και αυξηθεί η χωρητικότητα του κόσμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικά συνεργεία αφαίρεσαν τις πλαϊνές γυψοσανίδες που διαχώριζαν την κύρια αίθουσα του δικαστηρίου με την αίθουσα παραμονής δικηγόρων και τον προθάλαμο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος, με επιπλέον 80 έως 100 τ.μ., όπου έχουν τοποθετηθεί επιπλέον καθίσματα για το κοινό.

Όσοι δε χωρέσουν στην κύρια δικαστική αίθουσα, μετά και από αυτές τις παρεμβάσεις, λένε από το αρμόδιο Υπουργείο και τη Διοίκηση του Εφετείου Λάρισας, θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία από το δεύτερο χώρο που έχει διαμορφωθεί στο ισόγειο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου, μέσω των οθονών που έχουν τοποθετηθεί εκεί. Βεβαίως, μένει να δούμε πόσοι εκ των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας και από τους επιζώντες θα χωρέσουν να καθίσουν στη μεγάλη αίθουσα και πόσοι τελικώς θα μείνουν εκτός αυτής και κυρίως πώς θα αντιδράσουν σε αυτό το γεγονός, με δεδομένο ότι οι ίδιοι διαμαρτύρονται εντόνως και με δηλώσεις τους, αποκλείουν το γεγονός να παρακολουθούν τη διαδικασία από οθόνη.

Από την πλευρά της η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει λάβει αυστηρές οδηγίες να κάνει data control στην είσοδο του δικαστηρίου, ταυτοποιώντας την ιδιότητα του κάθε εισερχόμενου και αντιστοίχως να δίνει προτεραιότητα εισόδου στους δικηγόρους της υπόθεσης, τους κατηγορούμενους, εν συνεχεία σε συγγενείς θυμάτων και επιζώντες και σε δημοσιογράφους.

Για τους εκπροσώπους του τύπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταρτιστεί λίστες από τις κατά τόπους δημοσιογραφικές ενώσεις και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ που επιθυμούν την κάλυψη της δίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόβλεψη της δικαστικής έδρας είναι να πραγματοποιηθεί μία συνεδρίαση αύριο Τετάρτη (1/4) και άλλη μία την ερχόμενη εβδομάδα, που είναι και Μεγάλη Εβδομάδα και εν συνεχεία το δικαστήριο να επανέλθει μετά τις διακοπές του Πάσχα.

