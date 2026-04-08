Τέμπη: Δεκτό το πρώτο αίτημα συγγενών των θυμάτων για εξετάσεις δειγμάτων σε εργαστήρια του εξωτερικού

Με βουλεύματα που εξέδωσε, το δικαστικό συμβούλιο Λάρισας ενέκρινε τη δυνατότητα των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, οι οποίοι θα κάνουν εκταφές των σορών των αγαπημένων τους προσώπων, να στείλουν τα δείγματα ακόμη και σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Το δικαστικό συμβούλιο Λάρισας στην απόφασή του που έγινε γνωστή το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026), τονίζει πως ο πραγματογνώμονας που θα οριστεί θα αποφασίσει αν τα δείγματα των εκταφών των θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα πάνε, είτε σε ελληνικά, είτε σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Έτσι, ανοίγει, εν μέρει, η «πόρτα» στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι επιθυμούν να στείλουν τα δείγματα των εκταφών σε εργαστήρια του εξωτερικού, εφόσον αυτή η διαδικασία εγκριθεί από τον δικαστικό πραγματογνώμονα.

Στο πλαίσιο των βουλευμάτων που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας, γίνεται ομόφωνα δεκτή η προσφυγή της οικογένειας του Άγγελου Τηλκερίδη και εγκρίνει όλες τις «αναγκαίες εξετάσεις για την ανεύρεση της ακριβούς αιτίας θανάτου του γιου τους, καθώς και τα κατάλληλα εργαστήρια για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών, ανεξάρτητα αν πρέπει να διενεργηθούν σε εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής».