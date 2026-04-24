Τέμπη: Βρέθηκε βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία, σε σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς οι δικαστικές αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν οπτικό υλικό από κάμερα, που βρισκόταν στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον Alpha, συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και οι δικηγόροι τους, καταγγέλλουν πως το εν λόγω βίντεο που βρέθηκε, δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στη δικογραφία, αν και δείχνει ξεκάθαρα τη συστοιχία των βαγονιών και την έκρηξη που σημειώθηκε στο μοιραίο βράδυ της τραγωδίας.

Μάλιστα, καταγγέλλουν πως από τα πλάνα λείπουν τέσσερις ώρες υλικού. «Σε αυτήν την κάμερα φαίνεται όλη η πορεία της εμπορικής και επιβατικής αμαξοστοιχίας και η στιγμή της σύγκρουσης ξεκάθαρα και από πολύ κοντινή απόσταση.

Αυτό το υλικό δεν υπήρχε ποτέ στη δικογραφία αλλά και από αυτό που κατασχέθηκε λείπουν τέσσερις ώρες, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της μοιραίας σύγκρουσης. Το κατασχεμένο αυτό υλικό είναι πειραγμένο διότι δεν εμφανίζει τις τέσσερις κρίσιμες ώρες» αναφέρει η δικηγόρος της οικογένειας Τηλκερίδη.

Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζήτησε να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού αλλά και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του, εντός 48 ωρών.

«Από εκεί θα αποκαλυφθεί όλη η διαδρομή, θα αποκαλυφθεί το τι εμπεριείχε η εμπορική αμαξοστοιχία, πόσα κοντέινερ εμπεριείχε, πόσα ήταν φορτωμένα σε πλατφόρμες, όλη η διαδρομή φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα» τόνισε η η δικηγόρος της οικογένειας.