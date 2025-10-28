Τέμπη: Βίντεο και φωτογραφίες από τη νέα συγκέντρωση μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη – «Ίσως είναι η τελευταία φορά»

Νέο προσκλητήριο νεκρών στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης (28.10.2025) μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Στο άτυπο μνημείο που έχει στηθεί μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στις 23:18, ώρα του δυστυχήματος στα Τέμπη, οι συγκεντρωμένοι διάβασαν τα ονόματα των 57 θυμάτων.

Η Κατερίνα Βουτσινά, αδελφή θύματος, κάλεσε τους παρευρισκόμενους αντί για «παρών» ή «παρούσα», να φωνάζουν «δολοφονήθηκε» μετά από κάθε όνομα.

«Είμαι η Κατερίνα Βουτσινά, αδελφή του δολοφονημένου Γιάννη Βουτσινά. Ήταν επιβάτης στο βαγόνι Α1, θέση 26. Στις 23:18:28 αφαίρεσαν βίαια τη ζωή του, όπως και των 56 συνανθρώπων του σε αυτό το τρένο. Σε κάθε όνομα που θα εκφωνώ, θα ήθελα παρακαλώ να απαντάτε ”δολοφονήθηκε”. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δολοφονήθηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την ομάδα «Μέχρι Τέλους», όπως ανέφερε το orangepress.gr, υπογραμμίστηκε ότι μπορεί να είναι η τελευταία φορά που βρίσκονται μπροστά στη Βουλή.