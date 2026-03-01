Τέμπη: Ένταση στο Σύνταγμα από κουκουλοφόρους μετά το συλλαλητήριο – Πέντε προσαγωγές

Ένταση επικράτησε στο Σύνταγμα μετά την ολοκλήρωση του μεγαλειώδους και ειρηνικού συλλαλητηρίου στα Τέμπη, το μεσημέρι του Σαββάτου (28.2.26).

Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος των ομιλιών των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και ενώ οι διαδηλωτές βρίσκονταν στο στάδιο της αποχώρησης, όταν μία ομάδα 30 με 40 ατόμων κατευθύνθηκε συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα οι νεαροί να ρίξουν πέτρες και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/epeisodia1-1.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/epeisodia2-1.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/epeisodia3-1.mp4

Ο «κλεφτοπόλεμος» συνεχίστηκε με τους αστυνομικούς να τους καταδιώκουν στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας ενώ προχώρησαν και σε πέντε προσαγωγές.