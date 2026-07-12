Τέλος οι εβδομαδιαίες προγνώσεις καιρού από την ΕΜΥ – Οι καταγγελίες Κολυδά

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η απόφαση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) να μην δημοσιεύει πλέον την εβδομαδιαία πρόγνωση καιρού, με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, να επανέρχεται με δημόσιες παρεμβάσεις, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την κατεύθυνση που, όπως υποστηρίζει, ακολουθεί η υπηρεσία.

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι στη πρόγνωση της ΕΜΥ για την ημέρα εμφανίζεται πλέον σύνδεσμος που παραπέμπει σε χάρτες πρόγνωσης των επόμενων ημερών, ο οποίος, όπως αναφέρει, δεν λειτουργεί. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι τεχνικό, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται και παρέχεται πλέον η πρόγνωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση της επιστημονικής μετεωρολογικής ανάλυσης και της ανθρώπινης αξιολόγησης, με μεγαλύτερη έμφαση στην απευθείας αξιοποίηση προϊόντων αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης.

Ο κ. Κολυδάς τονίζει ότι η αποστολή μιας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή αυτόματων προγνωστικών προϊόντων, αλλά περιλαμβάνει την επιστημονική αξιολόγηση, τη σύγκριση διαφορετικών μοντέλων, την επαλήθευση των προβλέψεων, την εκτίμηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και την τελική ανθρώπινη κρίση.

Όπως σημειώνει, οι πληροφορίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για πολίτες και επαγγελματίες που βασίζονται στις επίσημες προγνώσεις για μετακινήσεις, θαλάσσιες συγκοινωνίες, αγροτικές εργασίες ή τη λήψη μέτρων απέναντι σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Η κατάργηση της εβδομαδιαίας πρόγνωσης σημαίνει ότι τόσο οι πολίτες δεν θα μπορούν πλέον να ενημερώνονται για την εξέλιξη του καιρού αρκετές ημέρες μπροστά, ενώ στερεί και ένα βασικό εργαλείο για τους δημοσιογράφους που ενημερώνουν τους πολίτες για τον καιρό.

Έτσι, όσοι χρειάζονται έγκαιρο προγραμματισμό, όπως αγρότες, επαγγελματίες του τουρισμού, ναυτιλιακές εταιρείες ή διοργανωτές υπαίθριων εκδηλώσεων, πιθανότατα θα αναζητούν πληροφορίες από ιδιωτικές ή ξένες μετεωρολογικές υπηρεσίες. Οι πολίτες θα στρέφονται πλέον σε εφαρμογές και ιστοσελίδες που εμφανίζουν απευθείας τις προβλέψεις των υπολογιστικών μοντέλων, οι οποίες όμως δεν συνοδεύονται πάντα από την επιστημονική αξιολόγηση ενός μετεωρολόγου.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση τόσο από την ΕΜΥ όσο και από άλλους μετεωρολόγους, ενώ απουσιάζει οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση από επιστημονικό ή συνδικαλιστικό φορέα που να αφορά ειδικά στη διακοπή της επταήμερης πρόγνωσης.