Τάσος Χαλκιάς: Το συγκλονιστικό βίντεο μέσα από το καμένο σπίτι της οικογένειας στο Πόρτο Γερμενό

Ένα συγκλονιστικό βίντεο μέσα από το καμένο σπίτι της οικογένειας Χαλκιά δημοσίευσε ο γιος του αγαπημένου ηθοποιού Τάσου Χαλκιά, Άρης, όπου αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Ο γιος του Τάσου Χαλκιά, βρέθηκε μαζί με τον πατέρα του τη Δευτέρα στο καμένο σπίτι τους στο Πόρτο Γερμενό, όπου όπως φαίνεται και στο βίντεο δεν έμεινε τίποτα… Στο βίντεο μάλιστα εμφανίζεται αποκαρδιωμένος ο Τάσος Χαλκιάς να ψάχνει μέσα στα αποκαΐδια οτιδήποτε θα μπορούσε να σωθεί.

Ο Άρης Χαλκιάς έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης για το βίντεο: «Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν».

@arischalkias Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν. ♬ Sad song by piano and violin(886018) – NOVA

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Άρης Χαλκιάς είχε περιγράψει την απώλεια ως το τέλος μιας ιστορίας 52 ετών, αναφέροντας ότι μαζί με το σπίτι χάθηκαν οι αναμνήσεις, τα όνειρα και οι οικονομίες μιας ζωής. «Όλα στάχτη σε μια νύχτα… Τώρα και για λίγο, πένθος», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Για την ολοκληρωτική καταστροφή μίλησε και ο Τάσος Χαλκιάς, εμφανώς συγκινημένος, σε δηλώσεις του στο OPEN τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. «Οι κόποι μίας ζωής δεν είναι πια», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για τη διαχείριση της περιοχής.

Ο ηθοποιός στάθηκε και στη βαθιά σχέση του με το Πόρτο Γερμενό, όπου, όπως είπε, ζει εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια και μεγάλωσαν τα παιδιά του, επισημαίνοντας ότι η καταστροφή δεν περιορίζεται στη δική του περιουσία αλλά αφορά συνολικά την τοπική κοινωνία.