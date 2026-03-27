Τάιγκερ Γουντς: Συνελήφθη μετά το ατύχημα με το αυτοκίνητο – Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε κάνει χρήση ουσιών

Το αυτοκίνητο του Τάιγκερ Γουντς τούμπαρε, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής (27/3/26). Το ατύχημα έγινε κοντά στο σπίτι του, στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα.

Εικόνες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Τάιγκερ Γουντς κάνουν το γύρο του κόσμου, με το όχημα να φαίνεται τουμπαρισμένο στο δρόμο. Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι ο αστέρας του γκολφ συνελήφθη με την κατηγορία της «οδήγησης υπό την επήρεια».

Η κατάσταση του 50χρονου Γουντς έδειχνε ότι ενδεχομένως να ήταν υπό την επήρεια ουσιών. Ο ίδιος αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων κατά την κράτησή του, ενώ το αλκοτέστ δεν έδειξε ίχνη αλκοόλ.

TIGER WOODS ARRESTED FOR DUI FOLLOWING CAR CRASH

Οι αρχές εκτιμούν ότι η κατάστασή του, σχετιζόταν με χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών.</

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.